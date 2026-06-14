【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは焼き鳥
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、室内の調度品、居酒屋のメニュー、そして職人の包丁さばきという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□え
□□ね
お□□り
ヒント：学校の教室にある、ノートを広げてペンを握るときに使う台。ひき肉に大葉や軟骨などを混ぜて丸い形や棒状にし、タレや塩で味付けしたもの。そして、海からあがったばかりの旬の素材を薄く切り、わさびやしょうゆをつけてそのまま味わう和食の一皿を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つく」を入れると、次のようになります。
つくえ（机）
つくね
おつくり（お造り）
どれも正しい日本語になりますね。共通する「つく」という響きが、作業を集中して行う空間の主役、職人のこだわりが詰まった味わい、宴席を華やかに彩る目と舌の楽しみを理知的なリズムで結びつけています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、室内の調度品、居酒屋のメニュー、そして職人の包丁さばきという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□え
□□ね
お□□り
ヒント：学校の教室にある、ノートを広げてペンを握るときに使う台。ひき肉に大葉や軟骨などを混ぜて丸い形や棒状にし、タレや塩で味付けしたもの。そして、海からあがったばかりの旬の素材を薄く切り、わさびやしょうゆをつけてそのまま味わう和食の一皿を思い浮かべてみてください。
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正解：つく正解は「つく」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つく」を入れると、次のようになります。
つくえ（机）
つくね
おつくり（お造り）
どれも正しい日本語になりますね。共通する「つく」という響きが、作業を集中して行う空間の主役、職人のこだわりが詰まった味わい、宴席を華やかに彩る目と舌の楽しみを理知的なリズムで結びつけています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)