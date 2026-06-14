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6月8日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが出題したクイズの予想外すぎる答えに注目が集まった。

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この日のテーマは「薬味大活躍！」。みょうが、しょうが、青じその“夏の３大薬味”をたっぷりと使ったさわやかな一品「鶏肉のみょうが酢あん」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。

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このところ、以前にも増して正解が「予想外すぎる」との声がSNSにあがる恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」もテーマにちなみ、ズバリ「DAIGOの好きな薬味は何でしょう？」。これに長谷川先生は「青ねぎ」と答えた。

【動画】「さっぱりしておいしい！」とDAIGOにも大好評の“みょうが酢あん”は、ほかのいろんな料理に使える、夏に向けてぜひ覚えておきたいレシピ！

みょうが、しょうが、青じそに加え、薬味としてもポピュラーな長ねぎも登場する本日のメニュー。日本料理で使われる代表的な薬味がこれだけそろっているにもかかわらず、今回は使われない「青ねぎ」をあえて投入するのは、DAIGOの裏をかく有効な戦術に思われた。

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しかし、そんな健闘も虚しく、結果は不正解。DAIGOが発表した正解は「みょうがとしょうがと青じそ！」で、つまり、目の前にある薬味のどれかを答えておけば正解できていたのだった。

「シンプルに“みょうが”って言っといたらよかったですね…」と悔しがる先生。視聴者からは「DAIGOクイズの答え、3つってひどい（笑）」「3つもあるのに青ネギかすらんかったかー」などの反応が寄せられていた。

（※レシピ）

鶏肉のみょうが酢あん

＜材料（2人分）＞

鶏もも肉 1枚（300g）

みょうが 4個

長ねぎ 1/2本

しょうが 10g

青じそ 10枚

塩 適量

【☆あん】

だし 200ml

砂糖 大さじ2

みりん 大さじ2

しょうゆ 大さじ2・2/3

酢 80ml

水溶き片栗粉 適量

＜作り方＞

（1）鶏もも肉は筋を切って両面に塩をふり、魚焼きグリルで中火で6～7分香ばしく焼く。

（2）みょうがは縦半分に切って細切りにし、青じそはせん切りにして水で洗い、長ねぎとしょうがはみじん切りにする。

（3）鍋にあんのだし、砂糖、みりん、しょうゆ、酢を合わせて強火にかけ、煮立ったら長ねぎ、しょうが、みょうがを入れ、再び煮立ってきたら水溶き片栗粉でとろみをつける。

（4）（1）の鶏肉を一口大に切り、（3）と合わせ、器に盛り、青じそをのせる。

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【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「鶏肉のみょうが酢あん」の調理の様子は、6月8日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。

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