フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」の後編。甲子園で圧倒的な実績を誇り、多数のプロ選手を輩出した名門ＰＬの豪華ＯＢが集結した。

平石洋介氏、福留孝介氏、元日本テレビでフリーの上重聡アナウンサー、松井稼頭央氏、宮本慎也氏、片岡篤史氏、今江敏晃氏が出演した。

平石氏は、福留氏の偉大さを述懐。１年生から４番を務め、名門ＰＬ史上でも屈指の強打者として知られた先輩が卒業後もよくグラウンドに顔を出してくれていたと話した。

「よく（母校に）帰ってきていただいてて。その日はですね。ジャケット、パンツみたいな感じの服装で来られてて。おそらくコーチだと思うんですけど『孝介、１打席見せたってくれ。後輩の前で』と」と振り返った。

浜田が「革靴みたいな履いてて？」と聞くと、平石氏は「そうです。上着、ジャケット脱いで。『ちょっと待ってください』って。本当に（素振りは）何スイングかだけなんですよ。で、１打席っていう話だったんですけど、先輩が『１球でいいです』みたいな。いや、さすがに１球は…。と思ってたんですよ。僕らも…」と話した。

つづけて「その時にですね。もちろん（投げる）後輩は、１球だから、まっすぐ投げるやろうと思ってたら…。横にいる、この上重が、こっそり『カーブを投げろ…』と」と上重アナが後輩に福留氏の裏をかくように指示をしていたという。

平石氏は「そしたら初球のカーブ…。見事にステップして、パっと（スイングが）止まって、パーン！って打って。左中間に１球で放り込んだんです…。場外です。これはもう、ちょっと次元が違う…と思って」と衝撃を振り返った。

このときのことを聞かれた福留氏は「もちろん覚えてますし。平石とかね。やっぱり、これだけ僕のことを尊敬してくれてるっていう。すごく、よく分かります。ただ、本当にもう…。上重が相当なめてるなと」と上重アナを見ながら話し、浜田を爆笑させていた。

福留氏は、プロ入り後も走攻守そろった外野手として活躍。日本球界で首位打者２回、最高出塁率３回、ＭＶＰ１回、ベストナイン４回、ゴールデングラブ賞５回の実績を挙げ、０８年にＦＡで米・大リーグのカブスに移籍した際は４年５３億円で契約。１３年から日本球界に復帰。９６年アトランタ・０４年アテネ五輪、０６・０９年ＷＢＣ日本代表。