『BEAT AX』Boys Day開催決定 FANTASTICS、MAZZEL、BUDDiiSら5組集結
音楽の祭典『BEAT AX -SUMMER EDITION 2026-』が、7月10日、12日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。それに先立って、10日の出演アーティストが発表された。
【写真】FANTASTICS、MAZZELも！豪華5組
日本テレビによる大型会場での音楽LIVEブランド『BEAT AX』は、2023年の立ち上げ以降、vol.9まで開催してきた。今夏は、スペシャル版となる。すでに発表されていた12日は、Girls Dayとして＝LOVE・Ave Mujica・RAISE A SUILENの3組が出演する。
さらに、今回は7月10日を「Boys Day」として開催することが決定。ダンス＆ボーカルシーンを代表する人気グループFANTASTICS、初の全国アリーナツアーを成功させ破竹の勢いのMAZZELのほか、BUDDiiS、Lienel、BMSG TRAINEEの5組がKアリーナ横浜に集結する。
「Boys Day」のチケットは、きょう14日午前10時から最速先行が受付スタートする。
【写真】FANTASTICS、MAZZELも！豪華5組
日本テレビによる大型会場での音楽LIVEブランド『BEAT AX』は、2023年の立ち上げ以降、vol.9まで開催してきた。今夏は、スペシャル版となる。すでに発表されていた12日は、Girls Dayとして＝LOVE・Ave Mujica・RAISE A SUILENの3組が出演する。
「Boys Day」のチケットは、きょう14日午前10時から最速先行が受付スタートする。