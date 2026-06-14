自然に囲まれた“ポツンと一軒家”に暮らす17歳！「プロの釣り師を目指しているんです」

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

6月14日（日）は、ゲストに小倉優子とKANO（＠onefive）を迎えて放送される。

山口県のとある山の中腹あたりに、ポツンと一軒家を発見。

切り拓かれた広大な敷地には整然とした耕作地が広がり、建物も2棟確認できる。しかし周囲は森に囲まれ、完全に隔絶されたような場所だ。

田んぼが広がる最寄りの集落へ向かった捜索隊。玄関先で作業中の男性に声をかけ、さっそく衛星写真を確認してもらうことに。

すると、ポツンと一軒家へ向かう途中にも小さな集落があるらしく、「そこで聞いてみると詳しいことがわかるかもしれません」と教えてくれた。

集落を後にして山道へ入ると、いくつかの家が点在している。そこで住人に聞き込みをすると、2世帯の米農家であることが判明。

目指すポツンと一軒家は山道の行き止まりにあるそうで、捜索隊は山中の集落からさらに奥へと向かっていく。

延々と続く深い森の道を抜け、その突き当たりにあったのは広大な棚田の風景。出迎えてくれたのは75歳の男性だった。

話を聞くと、現在この家で暮らしているのは、庭師をしている40代の息子夫婦と、その長男（17）の3人。

釣りが大好きで、「プロの釣り師を目指しているんです！」という元気いっぱいの長男。不便さもある一方、自然に囲まれた山での暮らしを心から楽しんでいるようだ。

山とともに生き、自然の豊かさに感謝しながら暮らす“ポツンと一軒家”。4世代にわたる家族の物語とは？