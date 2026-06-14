『ポケモン』キスマイ宮田俊哉が演じるキャラ登場 ポケモンユナイト回でサンダー出現！第141話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の19日放送の第141話「READY GO！ユナイトバトル！！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。また、6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、ゲスト声優として出演。『ポケモンユナイト』とのコラボエピソードとなり、宮田は人気と実力を兼ね備えたユナイトバトルのアイドルチーム「シャイニングオーシャンズ」のリーダーを演じる。
【画像】キスマイ宮田が演じる『ポケモン』キャラクター
19日放送の第141話は、フリードの誘いで、ライジングボルテッカーズがユナイトバトルに参戦！？対戦相手は、人気・実力共にトップクラスのアイドルチーム・シャイニングオーシャンズだった。
初めて経験するユナイトバトル。強敵相手に苦戦するリコたち。勝利の鍵は、戦略、チームワーク、そして、ユナイトわざだった！
この回では、リコたちライジングボルテッカーズが『ポケモンユナイト』の舞台であるエオス島でユナイトバトルに挑む。リコたちは、ユナイトバトルでしか使えない大技「ユナイトわざ」や伝説のポケモンの登場など、他に類を見ない特別なポケモンバトルに苦戦。宮田演じる「シャイニングオーシャンズ」のリーダーは、ネギガナイトをパートナーに、リコたちとユナイトバトルを繰り広げる。
新章『ワンダーボヤージュ』は、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちを描く物語。
■第141話あらすじ
フリードの誘いで、ライジングボルテッカーズがユナイトバトルに参戦！？対戦相手は、人気・実力共にトップクラスのアイドルチーム・シャイニングオーシャンズ！初めて経験するユナイトバトル。強敵相手に苦戦するリコたち。勝利の鍵は、戦略、チームワーク、そして、ユナイトわざ―！？
19日放送の第141話は、フリードの誘いで、ライジングボルテッカーズがユナイトバトルに参戦！？対戦相手は、人気・実力共にトップクラスのアイドルチーム・シャイニングオーシャンズだった。
初めて経験するユナイトバトル。強敵相手に苦戦するリコたち。勝利の鍵は、戦略、チームワーク、そして、ユナイトわざだった！
この回では、リコたちライジングボルテッカーズが『ポケモンユナイト』の舞台であるエオス島でユナイトバトルに挑む。リコたちは、ユナイトバトルでしか使えない大技「ユナイトわざ」や伝説のポケモンの登場など、他に類を見ない特別なポケモンバトルに苦戦。宮田演じる「シャイニングオーシャンズ」のリーダーは、ネギガナイトをパートナーに、リコたちとユナイトバトルを繰り広げる。
新章『ワンダーボヤージュ』は、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちを描く物語。
■第141話あらすじ
フリードの誘いで、ライジングボルテッカーズがユナイトバトルに参戦！？対戦相手は、人気・実力共にトップクラスのアイドルチーム・シャイニングオーシャンズ！初めて経験するユナイトバトル。強敵相手に苦戦するリコたち。勝利の鍵は、戦略、チームワーク、そして、ユナイトわざ―！？
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