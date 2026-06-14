沖縄旅行の途中、たまたま入った居酒屋の店員から受けた、思いもよらぬ心遣い。

【衝撃の展開】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

神奈川県在住の50代男性（投稿時）・けんけんさんの忘れられない旅の思い出。

＜けんけんさんからのおたより＞

もう10年くらい前の話ですが、沖縄に行った時のエピソードです。

毎年長期の休みを取って沖縄の離島にスクーバダイビングをしに行くのですが、その年は那覇まで来て台風接近のため、那覇と離島を結ぶ船便が欠航に。

仕方なく那覇で1泊して運航再開を待つ事になりました。

「それはダメです」

那覇に到着したのが夕方で観光も出来ず、お腹も空いたので居酒屋に入ってオリオンビールと沖縄料理を堪能していました。

席がカウンターで、目の前で冷製料理を調理するスタッフと楽しく会話しながらのひと時。

今回の旅の目的、何故那覇に泊まるのかの話をしたらスタッフが「明日の昼ご飯は？」と聴いてきたので「ホテルの近所にコンビニも弁当屋も有るから何か買って食べるよ」と答えました。

すると、「それはダメです」と言われ......。

いざ会計の時にスタッフに「これ明日の昼ご飯で食べて下さい」と何やら包みを渡されたので中を確認すると、巻き寿司が入っていました。

「どうせ台風で店閉めるし、食材を廃棄しなければならないので、どうぞ」とのこと。スタッフの優しい気遣いにじ〜〜んときました。

最終日に再び店を訪れると

その後、無事離島に渡れて休みを満喫し、帰りの飛行機に乗るために那覇に戻り、「そうだお礼の再訪をしよう」と再度その店を訪れました。

そのスタッフに直接お礼を言い、離島で撮影した写真を見せたりして話が弾みました。

そろそろ空港に向かわねばと会計をお願いすると、また包みを渡され「機内がご自宅に着いたら食べて下さい」と今度は赤身の握りが入っていました。

うちなーんちゅの温かな心遣いに感動した沖縄旅でした。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

※本コラムでは読者の皆さんの体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください