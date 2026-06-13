＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO

最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞にFRUITS ZIPPERが選ばれた。

プレゼンターは、第79回カンヌ映画祭（フランス）で、日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）主演の岡本多緒（41）が務めた。岡本は黒いロングドレス姿で登場し、「今日はこのようなスペシャルな夜にお招きいただきありがとうございます」と笑顔であいさつした。

そして「日本のアイドルとはアイドルとファンの人々が互いにエネルギーを交換し合うとてもユニークな文化です。誰かの成長を応援し、変化を喜べること。それは人と人を繋ぎながら音楽を超えた特別な体験となり、だからこそ世代を超えて愛され続けているんだと思います」と語った。

受賞したFRUITS ZIPPERの真中まな（27）は「日々応援して下さっている、ファンの”ふるっぱー”の皆さんのことも大好きです。これからも『にゅーかわいい』をお届けできるようにがんばります」と受賞の喜びを伝えた。