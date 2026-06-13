歌手和田アキ子（76）は13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、14日（日本時間15日早朝）に初戦のオランダ戦を控えるサッカー日本代表について「ベスト8は、すごく堅いような気がする」と、期待をにじませた。

ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正から、「ワールドカップの話題も盛り上がってきました」と水を向けられると、和田は「うちはニッカンだけど、一面で遠藤（航）さんが（代表を）辞退して、自分のXか何かで（代表）引退と。あんなことってあるんだね」と、主将を務めてきた遠藤が負傷のためW杯メンバー離脱と代表引退を発表した話題に言及。「そういう時の監督の森保さんの感情ってどうなんだろう。ケガをして、しゃ−ないんだけど、『え？今？』みたいな。大変。（初戦は）もうじきだもんな」と口にした。

垣花が、「今回はベスト8以上は期待してもいいんじゃないですか」というリスナーのメールを紹介すると、和田は「私も何となく。私も、もうね、慣れてきているし、長友（佑都）選手は5回目ですごいけど、彼が出ているってことは、いろいろなことを説明できると思う」と、長友の存在感に言及。その上で、「何か、今回のチームは一致団結している。堂安（律）さんが、すごいこと言ってたよ。『勝つためには、ぼくは3点、先に取らなきゃいけない』って。え？言うてええの？ そんなこと、みたいなこと言ってるし。それで、自分が発奮しているのかもわかんないけど、三笘（薫）さんも出られないし」とチームの状態に触れながら「なんか、結束力がね（ある）。せめて、ベスト8というのは、すごく堅いような気がする、何となく」と述べた。

垣花に「アッコさん、語りますね。上がってきましたね」と水を向けられると、「やっぱ、私は『にわか』だからね」と述べつつ、「前にも言ったけど、野球の時もそうだけど、本当にみんな必死で行ってるから、こんなことを言ったらあかんけど、いい結果を出せなくてもけがをしないで、元気で帰って来たねって、迎えてあげたい。野球の時、ボロクソ言われてたからね。なんでそんなこと言うのって」と、期待がかかった国際大会の結果にかかわらず、温かく迎えることの必要性を強調した。

垣花も「結果はどうであれ、まずは心から応援することですね」と応じていた。