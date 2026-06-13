渡辺翔太の透明感と輝きがエグい！スワロフスキーをまとった美しすぎるショットを厳選。横顔ビジュ優勝カットからミステリアスな表情まで

写真：渡辺翔太のスワロフスキーをまとった美しすぎるショット（全6投稿）

2024年10月にスワロフスキーのジャパンアンバサダーに就任したSnow Manの渡辺翔太。美容好きとしても知られ、手入れの行き届いた透明感溢れる肌は、スワロフスキーのジュエリーとの相性も抜群だ。

SNSでは、思わず見惚れてしまうような華やかなショットをたびたび披露。本稿では、そのなかから透明感と輝きが際立つ美麗ショットを厳選して紹介する。

■優しい表情がたまらない！輝きをまとった夏ビジュアル

渡辺のInstagramに投稿された、2026年夏ビジュアル。淡いピンクやベージュを基調とした開襟シャツに、カラフルなジュエリーや時計を合わせたショットを披露。優しい表情と透き通るような美肌がジュエリーの輝きを一層引き立てている。

夏らしい軽やかな雰囲気が漂う一枚に、SNSでは「相変わらずイケメンだし肌が綺麗すぎる」「めろかわすぎる！透明感レベチ」などの声が寄せられた。

■横顔ビジュが優勝！思わず見入る美麗ショット

スワロフスキーの公式Instagramに投稿された一枚。ブラックのメッシュトップスに、ハートやキー、フラワーモチーフなどのチャームがあしらわれたブレスレットを重ね着け。リングやピアスも合わせ、華やかなムード漂うビジュアルを披露している。

ふと笑みを浮かべた横顔は鼻筋やフェイスラインの美しさが際立ち、思わず見入ってしまうほど。手元のきらめきと端正な横顔が印象に残るショットだ。

■シックなムード漂う装いに注目！凛とした表情が印象的なカット

『ELLE Japan』のInstagramに投稿された、『ELLE Japan』2026年1月号特別版の表紙カット。ダークカラーのジャケットに存在感のあるジュエリーを合わせたシックな装いで登場している。

凛とした表情とどこかミステリアスな雰囲気が印象的で、思わず視線を奪われる仕上がりに。上品さと色気を併せ持つ佇まいが、表紙ならではの特別感を漂わせている。

■ブルーのストライプシャツで魅せる！爽やかショット

ブルーのストライプシャツに白シャツをレイヤードしたスタイリング。襟元をラフに開け、胸元にはネックレスを重ね着けし、手元にはブレスレットを合わせている。爽やかな装いに映えるジュエリーの輝きが印象的で、まっすぐカメラを見つめる表情からはクールな魅力も感じられる。

これは、自身のInstagramに投稿された、2026年春夏キャンペーンのビジュアル。

■攻めたカラーコーデもサマになる！存在感抜群のビジュアル

渡辺のInstagramに投稿された、『VOGUE JAPAN』オフィシャルサイトでの特集「渡辺翔太が奏でる、歓びの色、幸せの輝き」のオフショット。ネオンイエローのジャケット姿では、光を受けた表情と鮮やかなカラーリングが印象的で、胸元や耳元のジュエリーも存在感を放っている。

いっぽう、ピンクのレザーセットアップ姿では、遊び心のあるアイテムを取り入れながらもスタイリッシュな雰囲気を演出。個性の強いファッションを見事に着こなしている。