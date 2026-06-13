福原愛、再婚相手は学生時代からの知人 結婚の決め手は「話をちゃんと聞いてくれる」【約3年ぶり地上波番組出演】
元卓球女子日本代表の福原愛が、13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57 ※関西ローカル）に出演。再婚相手とのなれ初めや結婚の決め手について語った。福原が地上波番組に出演するのは約3年ぶりとなる。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
番組では再婚についてトークを展開。福原は夫について「もともと学生の頃からの知り合い」だったと明かした。NON STYLE・石田明から「一番しんどい時期に力を貸してくれた」と話を向けられると、「そうですね。いろいろ相談に乗ってくれていた」と振り返った。
さらにナインティナイン・岡村隆史から「味方になってくれて『大丈夫だよ』と言ってくれた？」と問われると、「そうですね」と応じ、苦しい時期を支えてくれた存在だったことを告白。その関係が再婚へと発展したという。
再婚の決め手について聞かれると、「話をちゃんと聞いてくれるというのが大きかった」と回答。「何でも言えるし、言っても怒られないというか、安定している人」と夫の人柄を紹介し、「そこはすごくありがたいなと思っています」と笑顔を見せた。
夫は一般男性だといい、「料理がすごく好き」と説明。自宅でタコスを振る舞うこともあるそうで、「オレンジを切って煮込んだり、お肉屋さんで肉を選ぶところから始めたりする」と本格的な料理ぶりを明かした。
また、外見については「日本人離れしている方なので、タコスとか作ると地元料理と言われるぐらい濃い感じの方です」と紹介。料理中は夫が中心となって調理し、自身は友人との会話を楽しむこともあると語った。
スポーツ好きな一面についても触れ、「卓球だけではなく、スポーツ全般が好き。夜中2時からF1を見るような人」と説明。幅広いスポーツを観戦する夫の素顔も明かしていた。
福原は、2016年9月、台湾の卓球選手・江宏傑（こう・こうけつ）氏と結婚。17年10月、第1子を出産し、18年10月に現役引退を発表。19年4月、第2子を出産。21年7月に離婚が成立したと明らかにしていた。親権をめぐる騒動もあった。そして昨年12月、再婚と妊娠を公表し、26年4月に出産を報告した。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
番組では再婚についてトークを展開。福原は夫について「もともと学生の頃からの知り合い」だったと明かした。NON STYLE・石田明から「一番しんどい時期に力を貸してくれた」と話を向けられると、「そうですね。いろいろ相談に乗ってくれていた」と振り返った。
再婚の決め手について聞かれると、「話をちゃんと聞いてくれるというのが大きかった」と回答。「何でも言えるし、言っても怒られないというか、安定している人」と夫の人柄を紹介し、「そこはすごくありがたいなと思っています」と笑顔を見せた。
夫は一般男性だといい、「料理がすごく好き」と説明。自宅でタコスを振る舞うこともあるそうで、「オレンジを切って煮込んだり、お肉屋さんで肉を選ぶところから始めたりする」と本格的な料理ぶりを明かした。
また、外見については「日本人離れしている方なので、タコスとか作ると地元料理と言われるぐらい濃い感じの方です」と紹介。料理中は夫が中心となって調理し、自身は友人との会話を楽しむこともあると語った。
スポーツ好きな一面についても触れ、「卓球だけではなく、スポーツ全般が好き。夜中2時からF1を見るような人」と説明。幅広いスポーツを観戦する夫の素顔も明かしていた。
福原は、2016年9月、台湾の卓球選手・江宏傑（こう・こうけつ）氏と結婚。17年10月、第1子を出産し、18年10月に現役引退を発表。19年4月、第2子を出産。21年7月に離婚が成立したと明らかにしていた。親権をめぐる騒動もあった。そして昨年12月、再婚と妊娠を公表し、26年4月に出産を報告した。