川越シェフ、“高級食材”を使った冷凍ポテトの「本気アレンジ」を紹介 「これみんなに食べさせたい」「美味い！」と自ら絶賛
料理人の川越達也シェフ（53）が11日、自身のインスタグラムを更新。「高級食材を使って!?冷凍ポテトを本気でアレンジしてみた」と題し、冷凍ポテトのアレンジレシピを紹介した。
【動画】自ら絶賛の“本気アレンジ”レシピを紹介した川越シェフ
投稿では、「あの『黒い高級食材』を贅沢に!?冷凍ポテトアレンジ」とのコメントとともに、1本の動画を公開。最初に生クリーム、マヨネーズでソースを作り、フライパンで炒めたポテトにトリュフを削って和え、皿に盛り付け。ソースにトリュフオイルを入れてポテトにかけ、最後にトリュフスライスなどをトッピング。「イタリア産サマートリュフとトリュフクリームソースがけ」のアレンジレシピが完成した。
実食した川越シェフは、「これみんなに食べさせたい」「美味い！」と“ご満悦”の表情で自身のレシピを絶賛した。
【動画】自ら絶賛の“本気アレンジ”レシピを紹介した川越シェフ
投稿では、「あの『黒い高級食材』を贅沢に!?冷凍ポテトアレンジ」とのコメントとともに、1本の動画を公開。最初に生クリーム、マヨネーズでソースを作り、フライパンで炒めたポテトにトリュフを削って和え、皿に盛り付け。ソースにトリュフオイルを入れてポテトにかけ、最後にトリュフスライスなどをトッピング。「イタリア産サマートリュフとトリュフクリームソースがけ」のアレンジレシピが完成した。
実食した川越シェフは、「これみんなに食べさせたい」「美味い！」と“ご満悦”の表情で自身のレシピを絶賛した。