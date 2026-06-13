川越シェフ、“高級食材”を使った冷凍ポテトの「本気アレンジ」を紹介 「これみんなに食べさせたい」「美味い！」と自ら絶賛

川越シェフ、“高級食材”を使った冷凍ポテトの「本気アレンジ」を紹介 「これみんなに食べさせたい」「美味い！」と自ら絶賛