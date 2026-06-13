川越達也シェフ　※2010年撮影 （C）ORICON NewS inc.

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　料理人の川越達也シェフ（53）が11日、自身のインスタグラムを更新。「高級食材を使って!?冷凍ポテトを本気でアレンジしてみた」と題し、冷凍ポテトのアレンジレシピを紹介した。

【動画】自ら絶賛の“本気アレンジ”レシピを紹介した川越シェフ

　投稿では、「あの『黒い高級食材』を贅沢に!?冷凍ポテトアレンジ」とのコメントとともに、1本の動画を公開。最初に生クリーム、マヨネーズでソースを作り、フライパンで炒めたポテトにトリュフを削って和え、皿に盛り付け。ソースにトリュフオイルを入れてポテトにかけ、最後にトリュフスライスなどをトッピング。「イタリア産サマートリュフとトリュフクリームソースがけ」のアレンジレシピが完成した。

　実食した川越シェフは、「これみんなに食べさせたい」「美味い！」と“ご満悦”の表情で自身のレシピを絶賛した。