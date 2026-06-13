○ ブルージェイズ 8−5 ヤンキース ●

＜現地時間6月12日 ロジャース・センター＞

トロント・ブルージェイズが地区2位ニューヨーク・ヤンキースとの同地区3連戦を先勝。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、14号本塁打を放って勝利に貢献した。

ブルージェイズは初回、2ヶ月ぶりの復帰を果たした4番アレハンドロ・カークが中越えの適時二塁打を放って先制。岡本がなおも二死二塁の好機で第1打席を迎えると、カウント2-2から先発左腕ウェザースの内角低めスライダーを振り抜き、左翼スタンド5階席に14号2ラン。打球速度111.4マイル（約179.3キロ）、飛距離423フィート（約129メートル）という豪快な一発で幸先良く3点リードとした。

続く2回裏には1番ジョージ・スプリンガーが6号2ラン。3点を返された直後の5回裏には3番ブラディミール・ゲレロJr.、4番カークの連続タイムリーで2点を加えた。先発右腕トレイ・イェサベージが5回途中5失点と苦しみながらも、救援陣が後半4イニングを無失点リレーで逃げ切った。

岡本は9試合ぶりの本塁打を放って4打数1安打、2打点、1三振という内容。今季成績を打率230、14本塁打、40打点、OPS.739とし、本塁打と打点の2部門でチームトップの数字を残している。