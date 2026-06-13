普段は陽気なムードメーカー、卓上ではクールなスナイパー。EARTH JETSの人気女流が、強烈なアガリとクールな表情でファンを釘付けに。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージG卓が6月12日に開催。逢川恵夢（EARTH JETS・協会）が親番で親満貫をアガり、大物手とクールな表情のギャップが際立つ一幕があった。

【映像】決める時は決める！逢川恵夢、鮮烈の満貫アガリ

場面は第2試合の東4局。逢川は4巡目にイーシャンテン。上家の浅井堂岐（セガサミーフェニックス・協会）が南をポンしてマンズの混一色という状況。逢川は不要な役牌を即座にツモ切り、一歩も引かない構えだ。先にテンパイしたのは浅井、三・六・九万待ち。すぐに逢川も1・4索待ちのテンパイで、即リーチを決断した。

浅井が一発目に4索を引き、これに逢川が一発でロン。リーチ・一発・平和・ドラの1万2000点が決まった。逢川は丁寧にアガリ牌を手元に引き寄せると、穏やかに点数を申告。視聴者からは「むーこサン！」「うつくしいな」「ないす！」「協会女流初の勝ち上がりなるか」とコメントが並んだ。

このアガリをきっかけに逢川は試合の主導権を握り、逃げ切りでトップを獲得。G卓の首位通過を決め、3rdステージへのジャンプアップに成功した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

