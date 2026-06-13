「スゲーなUSA」トム・クルーズ、ジョージ・ルーカス、ブラピ、ビル・ゲイツ…ありえないくらい豪華！米国戦に超絶スター集結でSNS沸騰【W杯】
現地６月12日、北中米ワールドカップの開催国アメリカとパラグアイが、ロサンゼルス・スタジアムで対戦。キックオフ前のセレモニーでは、ケイティ・ペリーや『BLACKPINK』のリサらが圧巻のパフォーマンスを繰り広げ、お祭りムードをより高めた。
スタンドも実に華やかだ。元イングランド代表のデイビッド・ベッカム、俳優のトム・クルーズやブラッド・ピット、映画監督のジョージ・ルーカス、Microsoft創業者のビル・ゲイツら、錚々たるセレブリティが中継に映し出されている。
トップ・オブ・トップの集結にSNSは沸騰。「トム・クルーズの隣にベッカムが！」「スターだらけすぎる」「オールスター大集合やん」「スゲーなUSA」「アメリカのエンターテイメントって感じやな」といった声が溢れている。
他にも数多くの著名人が現地観戦しており、オールスター状態になっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華すぎてくらくらする…トム・クルーズ＆ベッカムの２Sほか、スーパースターの観戦姿をチェック
スタンドも実に華やかだ。元イングランド代表のデイビッド・ベッカム、俳優のトム・クルーズやブラッド・ピット、映画監督のジョージ・ルーカス、Microsoft創業者のビル・ゲイツら、錚々たるセレブリティが中継に映し出されている。
トップ・オブ・トップの集結にSNSは沸騰。「トム・クルーズの隣にベッカムが！」「スターだらけすぎる」「オールスター大集合やん」「スゲーなUSA」「アメリカのエンターテイメントって感じやな」といった声が溢れている。
他にも数多くの著名人が現地観戦しており、オールスター状態になっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華すぎてくらくらする…トム・クルーズ＆ベッカムの２Sほか、スーパースターの観戦姿をチェック