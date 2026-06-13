今週の日経平均株価は、中東情勢や米利上げ観測が重石となり、前週末比568円安の6万6020円と4週ぶり反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は47社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、三菱ＵＦＪなど大株主浮上で株高思惑に拍車がかかった森永乳業 <2264> [東証Ｐ]、AIサーバーのコンデンサー用セパレーターで商機拡大が期待されたニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]、5月の工作機械受注好調推移を材料視されたツガミ <6101> [東証Ｐ]、岩井コスモ証券が目標株価を6万3000円→7万6000円に引き上げた東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、ＵＢＳ証券が目標株価を3400円→3900円に引き上げた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]、4月中間期経常益26％増で配当予想増額修正が評価されたカナモト <9678> [東証Ｐ]など。そのほか、京都フィナンシャルグループ <5844> [東証Ｐ]、第一ライフグループ <8750> [東証Ｐ]など25社は先週に続き上場来高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 2銘柄



<1941> 中電工 [東証Ｐ]

<1979> 大気社 [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 1銘柄



<2264> 森永乳 [東証Ｐ]



● パルプ・紙――――――――― 1銘柄



<3891> 高度紙 [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 4銘柄



<4042> 東ソー [東証Ｐ]

<4462> 石原ケミ [東証Ｐ]

<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]

<4992> 北興化 [東証Ｓ]



● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄



<5484> 東北鋼 [東証Ｓ]



● 機械―――――――――――― 4銘柄



<6013> タクマ [東証Ｐ]

<6101> ツガミ [東証Ｐ]

<6135> 牧野フ [東証Ｐ]

<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 6銘柄



<6448> ブラザー [東証Ｐ]

<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]

<6859> エスペック [東証Ｐ]

<6976> 太陽誘電 [東証Ｐ]

<7735> スクリン [東証Ｐ]

<8035> 東エレク [東証Ｐ]



● 精密機器―――――――――― 2銘柄



<6376> 日機装 [東証Ｐ]

<7715> 長野計器 [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 2銘柄



<3663> セルシス [東証Ｐ]

<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]



● 卸売業――――――――――― 3銘柄



<3156> レスター [東証Ｐ]

<7460> ヤギ [東証Ｓ]

<9824> 泉州電 [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 3銘柄



<2674> ハードオフ [東証Ｐ]

<7419> ノジマ [東証Ｐ]

<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]



● 銀行業――――――――――― 10銘柄



<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]

<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]

<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]

<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]

<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]

<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]

<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]

<8368> 百五銀 [東証Ｐ]

<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]

<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 3銘柄



<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]

<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]

<8795> Ｔ＆Ｄ [東証Ｐ]



● サービス業――――――――― 5銘柄



<4732> ＵＳＳ [東証Ｐ]

<6178> 日本郵政 [東証Ｐ]

<9256> サクシード [東証Ｇ]

<9678> カナモト [東証Ｐ]

<9735> セコム [東証Ｐ]



株探ニュース