スタンド空き目立つのに発表はほぼ満員…W杯の“空席問題”を英紙が指摘。FIFAが声明発表もファンは猛反発「くだらない言い訳」「でたらめだ」

スタンド空き目立つのに発表はほぼ満員…W杯の“空席問題”を英紙が指摘。FIFAが声明発表もファンは猛反発「くだらない言い訳」「でたらめだ」