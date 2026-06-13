米国市場データ ＮＹダウは353ドル高と続伸 （6月12日）
― ダウは353ドル高と続伸、米・イラン戦闘終結への期待高まる、スペースX上場も追い風 ―
ＮＹダウ 51202.26 ( +353.51 )
Ｓ＆Ｐ500 7431.46 ( +37.16 )
ＮＡＳＤＡＱ 25888.84 ( +79.18 )
米10年債利回り 4.482 ( +0.021 )
ＮＹ(WTI)原油 84.88 ( -2.83 )
ＮＹ金 4238.8 ( +124.8 )
ＶＩＸ指数 17.68 ( -1.76 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 67270 ( +1150 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 67335 ( +1215 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51202.26 ( +353.51 )
Ｓ＆Ｐ500 7431.46 ( +37.16 )
ＮＡＳＤＡＱ 25888.84 ( +79.18 )
米10年債利回り 4.482 ( +0.021 )
ＮＹ(WTI)原油 84.88 ( -2.83 )
ＮＹ金 4238.8 ( +124.8 )
ＶＩＸ指数 17.68 ( -1.76 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 67270 ( +1150 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 67335 ( +1215 )
※( )は大阪取引所終値比
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