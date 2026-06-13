― ダウは353ドル高と続伸、米・イラン戦闘終結への期待高まる、スペースX上場も追い風 ―

ＮＹダウ 　　　51202.26 ( +353.51 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7431.46 ( +37.16 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25888.84 ( +79.18 )
米10年債利回り　　4.482 ( +0.021 )

ＮＹ(WTI)原油 　　84.88 ( -2.83 )
ＮＹ金 　　　　　4238.8 ( +124.8 )
ＶＩＸ指数　　　　17.68 ( -1.76 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　67270 ( +1150 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　67335 ( +1215 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース