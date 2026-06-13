「このW杯の基準になる」日本代表の新主将が開幕戦の“レッド３枚”に言及「ダーティーにやらないといけないところは…」
現地６月11日に開幕した北中米ワールドカップ。メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦では、開催国メキシコが南アフリカに２−０で快勝を収めた。
この一戦は、いきなり荒れ模様となった。メキシコに１人、南アフリカの２人、なんと計３人の一発退場者が出たのだ。
離脱した遠藤航に代わってキャプテンとなった板倉滉は、「試合は見ていない」としながらも、レッド３枚について「１試合目から３枚出るというのは、このワールドカップの基準になってくると思います。もちろん退場には気をつけないといけない」と語った。
そのうえで、「本当にチームのためにしないといけないファウルだったりとか、イエロー（カード）をもらわないといけないタイミングもあると思うので。頭は冷静に、ただ、ダーティーにやらないといけないところは（やらないと）いけないですし、勝ちに徹底してやりたいなと思います」と続けた。
カードを気にしすぎ、緩くならないよう、厳しくいくところは厳しくいく姿勢を見せた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
この一戦は、いきなり荒れ模様となった。メキシコに１人、南アフリカの２人、なんと計３人の一発退場者が出たのだ。
離脱した遠藤航に代わってキャプテンとなった板倉滉は、「試合は見ていない」としながらも、レッド３枚について「１試合目から３枚出るというのは、このワールドカップの基準になってくると思います。もちろん退場には気をつけないといけない」と語った。
そのうえで、「本当にチームのためにしないといけないファウルだったりとか、イエロー（カード）をもらわないといけないタイミングもあると思うので。頭は冷静に、ただ、ダーティーにやらないといけないところは（やらないと）いけないですし、勝ちに徹底してやりたいなと思います」と続けた。
カードを気にしすぎ、緩くならないよう、厳しくいくところは厳しくいく姿勢を見せた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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