13日にいよいよスタートを切るル・マン24時間レースでは、“耐久レースならではのハプニング”がつきもの。現在配信中の『ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026』では、ル・マン24時間を含むWECで起きた過去の仰天シーンを特集したが、なかでも2025年のカタール1812kmレースで起きた仰天ハプニングが注目を集めている。

【実際の映像】ドア全開で疾走→最後は吹っ飛ぶ驚きの一コマ

問題のシーンは、緑のアストンマーティンに異変が発生した場面。なんとマシンのドアが全開状態に陥った。車載カメラには、ドライバーが手動でドアを閉めようと試みるも「手が届かず」、開いたままコースを疾走する様子が捉えられている。そのまま走り続けた結果、あっという間に順位を落とす事態に。すると次の瞬間、ついにドア本体がマシンから外れる“ドア吹っ飛び”のアクシデントが発生した。

その後、“翼の折れたアストンマーティン”がピットに戻る様子を見たスタジオの金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）は、「扉取りに行くんですか？」と率直な疑問をコメント。これに対し、ピエール北川氏が、直ればまたレースに戻ることができると耐久レースならではの背景を解説。

長丁場を限界のスピードで走り続けるからこそ起きる予測不能な事象として、出演者たちも大きな関心を寄せていた。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）