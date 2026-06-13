「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第２日」（１２日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

２位から出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が４番からの５連続バーディーなど、８バーディー、１ボギーと大きくスコアを伸ばし、この日６５、通算１５アンダーの単独首位で予選ラウンドを終えた。３打差の２位には６９とスコアを伸ばしたアマチュアの金瑞娥（１４）＝韓国。通算１０アンダーの３位に荒木優奈、穴井詩ら５人が並んだ。

好調が、止まらない。桑木は４番パー５で３打目を１・８メートルにつけて最初のバーディーを奪うと、８番まで連続奪取。「大体、ショットで（ピンそばに）ついた」と思い通りにクラブを操る。

後半も「暑くてふわっとなることもありましたが、打つ瞬間は集中できていた」と３つのバーディーを重ねた。

前日は「完璧」というゴルフで６４の自己ベストタイをマークしたが、アマチュアの金瑞娥に１打届かず。「昨日、彼女が上回ってきたので、自分も上回れるよう」にと、適度な気合が２日続けてのビッグスコアにつながった。

昨年出場したＫＰＭＧ全米女子プロ選手権は初日８２を叩くなど、悔しい思いをした。２週後に迫る同大会でのリベンジに燃える桑木は「その練習」も兼ね、さらにゴルフを研ぎ澄ませていく。