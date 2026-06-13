Snow Manの渡辺翔太（32）が、女優の芳根京子（29）とダブル主演する舞台「ウェンディ＆ピーターパン」12日、東京・シアターミラノ座で開幕した。

世界的名作「ピーターパン」を、芳根演じるウェンディの視点から翻案した作品。日本では2021年に初演され、今回5年ぶりの再演となる。

同所で行われた取材会に芳根らと出席した渡辺は、冒頭のあいさつで「言わないとと、思っていることがあります」と真剣な表情。

静かに口を開くと「記者の皆さん、各媒体の皆さん。今日のリリース（取材会のお知らせ）がギリギリだったみたいと聞いていまして、大変失礼いたしました」と報道陣を見渡してお詫びの一礼。

芳根らが驚いていると、「ピーターパンなら絶対言わないんですけれども、渡辺として言わせていただきます。急なお知らせだったのに、こんなに集まってくださってありがとうございます」と感謝し、周囲を安堵させていた。

劇中ではフライングにも挑戦。過去に主演した「DREAM BOYS」でもフライングアクションを経験しており「飛び慣れてはいます」と自信。

しかし、「以前は渡辺として飛んでいましたが、（今回は）ピーターの役が乗ってのフライング。これはなかなか経験がないこと」と難しさを感じているよう。頭の後ろで両手を組むなど、ピーターパンっぽさを感じられる仕草を取り入れるなど試行錯誤していることを明かしていた。

稽古を重ねて迎えた初日。「来てくださった方には、ここは新宿のど真ん中ですけど、ネバーランドだよって言いたい」と笑顔。「細部にまでこだわってやっています。フライングでは飛びますけど、セリフは飛ばないように」と飛ばし気味のジョークで会場を沸かせていた。

同所で7月5日まで。大阪公演は、フェニーチェ堺で、7月13〜20日。