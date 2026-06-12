元タレント・田代まさしさん（69）が12日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演し、師匠・志村けんさんにスカウトされた理由について語る場面があった。

「シャネルズはたくさんいたと思うんですけど、なんで田代さんだけ志村さんに抜かれたんですか?」と質問されると、田代さんは「シャネルズは10人いたんだけど」といい、あるエピソードを語り始める。

「志村さんが好きなアメリカのコメディアンで、ジェリー・ルイスっていう人がいて。僕も大好きで、その人のビデオとかを全部持っていたの。シャネルズのステージで、たまたま僕がジェリー・ルイスをものまねした寸劇みたいなのをやっていたんですよ」

「それを志村さんが見ていて“お前も好きなのか?凄いね!”ってなって、それで“今度一緒にやらない?”っていう」と説明し、また「『バカ殿』の最初の家老をやっていた東八郎さんが亡くなって、次に誰がいいってなったときに、俺が“桑マン（桑野信義）を使ってみないですか?”って言って」と裏話を明かしていた。