「びっくりした思いはありました」板倉滉が明かした新キャプテン指名の舞台裏。長谷部コーチからもらった”言葉”とは？【日本代表】
遠藤航の離脱に伴い、日本代表の新キャプテンに指名された板倉滉。しかし、その知らせを受けた時点では、遠藤の離脱を知らされていなかったという。
「びっくりした思いはありました。航くんの離脱をその時に知らなかったので。でも、自分のことを信頼してそうやって言ってくれたので、責任と覚悟を持って引き受けたいです」
2026年６月11日（日本時間12日）、ナッシュビルSCのトレーニングセンターでの練習後、板倉が囲み取材に対応。新キャプテン就任に至る経緯や、その後に受けた言葉について語った。
そのなかで明かしたのが、練習後に長谷部誠コーチから声をかけられたエピソードだ。
長谷部は2010年の南アフリカ・ワールドカップ直前、岡田武史監督から急きょキャプテンを任された経験を持つ。当時の日本代表はベスト16進出を果たしており、板倉と似た立場を経験した先輩でもある。
板倉によれば、長谷部コーチから次のような言葉をかけられたという。
「『自分の時も同じような状況だった』と。『滉の人間性とかそういう部分を見て、監督は指名したはずだから、変に気負いすぎずにやれ』と言ってもらえました。今は（吉田）麻也くんやハセさんがいたりと、偉大な先輩方がいるので、本当に恵まれているなと思います」
突然の大役を託されたものの、覚悟はすでに固まっている。
「常に先頭に立たないといけない。良い時も悪い時も含め、それがチームなので。すべての責任を負ってやりたいと思います。負いたいと思うし。先頭に立ってやっていきたいなと思います」
キャプテンとして迎える初のワールドカップ。板倉は大きな責任を背負いながらも、堂々と世界制覇を目指す。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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「びっくりした思いはありました。航くんの離脱をその時に知らなかったので。でも、自分のことを信頼してそうやって言ってくれたので、責任と覚悟を持って引き受けたいです」
2026年６月11日（日本時間12日）、ナッシュビルSCのトレーニングセンターでの練習後、板倉が囲み取材に対応。新キャプテン就任に至る経緯や、その後に受けた言葉について語った。
長谷部は2010年の南アフリカ・ワールドカップ直前、岡田武史監督から急きょキャプテンを任された経験を持つ。当時の日本代表はベスト16進出を果たしており、板倉と似た立場を経験した先輩でもある。
板倉によれば、長谷部コーチから次のような言葉をかけられたという。
「『自分の時も同じような状況だった』と。『滉の人間性とかそういう部分を見て、監督は指名したはずだから、変に気負いすぎずにやれ』と言ってもらえました。今は（吉田）麻也くんやハセさんがいたりと、偉大な先輩方がいるので、本当に恵まれているなと思います」
突然の大役を託されたものの、覚悟はすでに固まっている。
「常に先頭に立たないといけない。良い時も悪い時も含め、それがチームなので。すべての責任を負ってやりたいと思います。負いたいと思うし。先頭に立ってやっていきたいなと思います」
キャプテンとして迎える初のワールドカップ。板倉は大きな責任を背負いながらも、堂々と世界制覇を目指す。
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