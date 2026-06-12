ZOZOマリンスタジアムが『スター・ウォーズ』一色に

ZOZOマリンスタジアムで9日、「STAR WARS NIGHT」が2年連続で開催された。大ヒット公開中の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の全国劇場公開を記念して行われた本イベント。当日は、「スター・ウォーズ」に登場するキャラクターのグッズを身に着けた大勢のファンがスタジアムに詰めかけた。

試合開始前、球場正面ではキャラクター撮影会を開催。キャラクターたちは球場外周を行進し、ファンとのグリーティングも行われた。また、STAR WARS NIGHTキービジュアルを使用した限定グッズを含む、STAR WARSデザインのマリーンズグッズが並んだマリーンズストア ミュージアム店には、早い時間から多くの方々が足を運び、にぎわいを見せた。

セレモニアルピッチには「スター・ウォーズ」シリーズの大ファンとして知られる俳優・恒松祐里さんが登場。山本大斗外野手は、バットではなくライトセーバーを手に、バッターボックスに入ると、投球は惜しくもワンバウンドとなったが、球場からは大きな拍手が送られた。

試合が始まると、ビジョンも「スター・ウォーズ」仕様に。各イニング開始の演出は、作品のエピソードにちなんだ映像となり、2回終了後には「グローグークイズ」が出題。選手紹介やBSOカウント表示も特別仕様になるなど、作品のファンにはたまらない仕掛けが散りばめられていた。また、5回終了後には「スター・ウォーズ」の名曲にのせて花火が打ちあがった。

試合は、投打がかみ合いロッテが3-1で勝利を収めた。お立ち台では、アンドレ・ジャクソン投手が「実は昨日、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を観に行ったばかり」と明かし、マンダロリアンの名セリフ「This is the way.」でヒーローインタビューを締めた。2年連続で白星を飾り、大盛況のうちに幕を閉じた「STAR WARS NIGHT」。マンダロリアンとグローグーが、ロッテの勝利を後押ししたのかもしれない。（「パ・リーグ インサイト」後藤万結子）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）