交換できるくん<7695.T>が後場急伸し一時前日比１１０円（１５．１％）高の８４０円に買われる場面があった。午後２時３０分ごろに、九州電力<9508.T>と業務提携し、住宅設備交換ＥＣサイト「Ｅｎｅｂｅｅ ＳＴＯＲＥ（エネビーストア）」を開設したと発表しており、好材料視されている。



「Ｅｎｅｂｅｅ ＳＴＯＲＥ」は、ＩＨクッキングヒーター、エコキュート、エアコン、食洗機の住宅設備機器について、見積りから注文、工事依頼、決済までをインターネット上で完結できる住宅設備交換ＥＣサービス。交換できるくんの「ネット完結型の住宅設備交換」のノウハウをもとに開発された住宅設備交換ＥＣ向けクラウド型プラットフォーム「Ｒｅｐｌａｆｏｒｍ」を活用しており、現地調査不要のオンライン見積り、商品選定、受発注管理、工事手配、無料１０年保証など、住宅設備交換ＥＣを支える各種機能をワンストップで提供する。なお、同件による短期的な業績への重要な影響はないとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS