NEWS小山慶一郎とM!LK佐野勇斗＆山中柔太朗が真顔で「爆裂愛してる」ダンス！「色気がすごい」「全員がスタイルおばけ」「慶ちゃん馴染んでる」
NEWSの小山慶一郎がInstagramで、M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗と「爆裂愛してる」をダンスする動画を公開した。
【動画＆写真】小山慶一郎と佐野勇斗＆山中柔太朗「爆裂愛してる」ダンス／『ぐるナイ』白塗りオフショットなど①②
■小山は「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった。小山の推しです」と山中との白塗り2ショットも公開
NEWSとM!LKは、6月11日に放送された日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』で「NEWS vs M!LKアイドル対決」の企画に出演。“アイドルのプライドを書けた5番勝負”に挑んだ。
小山は「真顔で、ば・く・れ・つ ありがとう」と添えて動画を公開。
動画では《ば・く・れ・つ》のフレーズにあわせて、山中、佐野、小山と順にアップが映し出されていく。真顔で艶やかな目線をカメラに送りながらゆるっとダンス。振り切った表情が新鮮な小山にも注目。
コメント欄には「慶ちゃんの色気がすごい」「見たかったコラボ」「全員がスタイルおばけ」「慶ちゃん馴染んでる」などといったファンの声が続々と到着。
また小山はInstagramで、山中と一緒に真っ白になった顔で、M!LK「好きすぎて滅！」の“滅ポーズ”を決めるオフショットも公開。小山と山中は『ぐるナイ』の「体張り障害物リレー」でアメ玉探しに参加し、ふたりとも顔面が粉まみれになった。
小山は「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった。小山の推しです」と山中を称えている。
赤ジャケット姿の小山は粉が目に入るのか！？目を閉じている。ストライプシャツ姿の隣の山中も、ほほ笑みつつも顔じゅう真っ白で薄目を開けた状態。2枚目はしんどそうに苦笑いする小山のソロショットになっている。
そんな小山の投稿に山中がコメント。「こちらこそ話してくれてありがとうございました。推し！やったー！！！」と歓喜。そこに小山が「こちらこそだよ。応援してます！時間合えば会いましょう」と、温かいメッセージを返信している。
コメント欄には「『やったー』って柔太朗くんかわいい」「慶ちゃんさすがのベテランアイドル」「粉まみれでもふたりともかっこいい」「推しと推しのコラボ最高」「慶ちゃんと柔太朗くん顔の系統が似てる」などといったファンの声が続々と到着。
なお番組公式Xには、たすき掛けして勝負に挑もうとしている、真っ白になる前の小山と山中の2ショットが公開されている。
■「真顔で、ば・く・れ・つ ありがとう」（小山）
3人の絶妙な表情とゆるいダンスが話題に。
■小山と山中のアメ玉探し障害物リレー後の2ショット
山中は小山の投稿に「こちらこそ話してくれてありがとうございました。推し！やったー！！！」と歓喜のリアクション。
■『ぐるぐるナインティナイン』小山＆山中2ショット
白塗り前のキリリとした勝負顔に注目。