NEWSの小山慶一郎がInstagramで、M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗と「爆裂愛してる」をダンスする動画を公開した。

【動画＆写真】小山慶一郎と佐野勇斗＆山中柔太朗「爆裂愛してる」ダンス／『ぐるナイ』白塗りオフショットなど①②

■小山は「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった。小山の推しです」と山中との白塗り2ショットも公開

NEWSとM!LKは、6月11日に放送された日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』で「NEWS vs M!LKアイドル対決」の企画に出演。“アイドルのプライドを書けた5番勝負”に挑んだ。

小山は「真顔で、ば・く・れ・つ ありがとう」と添えて動画を公開。

動画では《ば・く・れ・つ》のフレーズにあわせて、山中、佐野、小山と順にアップが映し出されていく。真顔で艶やかな目線をカメラに送りながらゆるっとダンス。振り切った表情が新鮮な小山にも注目。

コメント欄には「慶ちゃんの色気がすごい」「見たかったコラボ」「全員がスタイルおばけ」「慶ちゃん馴染んでる」などといったファンの声が続々と到着。

また小山はInstagramで、山中と一緒に真っ白になった顔で、M!LK「好きすぎて滅！」の“滅ポーズ”を決めるオフショットも公開。小山と山中は『ぐるナイ』の「体張り障害物リレー」でアメ玉探しに参加し、ふたりとも顔面が粉まみれになった。

小山は「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった。小山の推しです」と山中を称えている。

赤ジャケット姿の小山は粉が目に入るのか！？目を閉じている。ストライプシャツ姿の隣の山中も、ほほ笑みつつも顔じゅう真っ白で薄目を開けた状態。2枚目はしんどそうに苦笑いする小山のソロショットになっている。

そんな小山の投稿に山中がコメント。「こちらこそ話してくれてありがとうございました。推し！やったー！！！」と歓喜。そこに小山が「こちらこそだよ。応援してます！時間合えば会いましょう」と、温かいメッセージを返信している。

コメント欄には「『やったー』って柔太朗くんかわいい」「慶ちゃんさすがのベテランアイドル」「粉まみれでもふたりともかっこいい」「推しと推しのコラボ最高」「慶ちゃんと柔太朗くん顔の系統が似てる」などといったファンの声が続々と到着。

なお番組公式Xには、たすき掛けして勝負に挑もうとしている、真っ白になる前の小山と山中の2ショットが公開されている。

■「真顔で、ば・く・れ・つ ありがとう」（小山）

3人の絶妙な表情とゆるいダンスが話題に。

■小山と山中のアメ玉探し障害物リレー後の2ショット

山中は小山の投稿に「こちらこそ話してくれてありがとうございました。推し！やったー！！！」と歓喜のリアクション。

■『ぐるぐるナインティナイン』小山＆山中2ショット

白塗り前のキリリとした勝負顔に注目。