高身長の松村北斗と身長165cm岡崎紗絵が並んだ新ドラマオフショットに「背の高い紗絵ちゃんと並んでもこの身長差」「ふたりとも爽やか」「スーツ姿が素敵」の声

【写真＆動画】松村北斗と岡崎紗絵が並んだ『告白－25年目の秘密－』オフショット／松村のクランクイン挨拶

日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』がクランクイン。ドラマ公式Xで、主人公・雪村爽太役の松村北斗（SixTONES）とヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵が並んだ写真やメイキングムービーが公開された。

■現場では温かい拍手や歓声に包まれて登場

ドラマ公式Xでは、オフィススタイルのグレースーツ姿の松村と、同じくオフィススタイルのライトグレーのジャケットをまとった岡崎が並んだ写真を公開。松村も高身長だが、岡崎も身長165cmあるので、スタイル抜群な2ショットになっている。「厚みがある作品を作れる」（松村）、「考察しながら見てほしい」（岡崎）というふたりの意気込みも。

コメント欄には「スーツ姿が素敵」「ビジュよすぎる」「背の高い紗絵ちゃんと並んでもこの身長差」「ふたりとも爽やか」などといったファンの声が続々と到着。

また、クランクイン当日に松村が挨拶する動画も公開。名前を紹介されると、拍手や「よっ！」「おー！」などと歓声も起きる。松村は周りに何度もていねいにお辞儀。

「ひと言お願いします」と促されると「あっ、あのー、遅くなりましてすみません。あのー」と前置きし「元気が取り柄なので頑張ります」と笑顔で挨拶。現場は、笑い声と温かな拍手に包まれた。

コメント欄には「照れくさそうな挨拶がかわいい」「『元気が取り柄』なんて初めて聞いた（笑）」「緊張感が伝わってくる」「謙虚なほっくん」「あったかい現場にほっこり」などといったファンの声が続々と集まっている。

■『告白－25年目の秘密－』松村北斗・岡崎紗絵クランクインショット

「厚みがある作品を作れる」（松村）、「考察しながら見てほしい」（岡崎）というコメントも。

■『告白－25年目の秘密－』クランクイン動画

松村は「元気が取り柄なので頑張ります」と挨拶。