ソフトバンク・谷川原健太捕手が１２日に発表された５月度の「スカパー！サヨナラ賞」のパ・リーグ部門を受賞した。

谷川原は５月８日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）で放った劇的なサヨナラ打が評価された。ソフトバンクは２点ビハインドで九回裏の攻撃を迎えたが、栗原のソロで１点を返すと、２死二塁から牧原大が同点二塁打。続く谷川原が「人生初」という劇打で鮮やかな逆転勝ちを決めた。

受賞会見を行った谷川原は「何も覚えていないくらい緊張してたけど、ファンの方の歓声が小さかったので期待されてないなと感じた」とジョーク交じりに話しながら、「自分で決めたい気持ちが強かったしチームを勝たせたいと思っていた。打てて良かった」と充実感をにじませた。

昨季のソフトバンクは同じ５月に川瀬が放ったサヨナラ打が、借金７の崖っぷちから逆転優勝を果たす契機となった。「でも今年は僕が打った後にチームが低迷。もってないなとつくづく思いました」と笑い飛ばしつつ、「あの経験は本当によかった。チームも僕個人も上り詰めたい」とさらなる活躍を誓った。