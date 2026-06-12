「ベルセルク」最新話掲載！表紙には穂波あみさんが登場「ヤングアニマル」12号本日発売！
【「ヤングアニマル」12号】 6月12日 発売 価格：530円
【拡大画像へ】 【穂波あみさん】
「ヤングアニマル」26年12号
【拡大画像へ】
白泉社は、「ヤングアニマル」12号を6月12日に発売した。価格は530円。
表紙と巻頭グラビアには穂波あみさんが登場。特別付録として、両面クリアファイルがついてくる。また、小日向ななせさんが巻末グラビアに登場する。
巻頭カラーには「ベルセルク」が登場。3号連続掲載の第1弾となる。また、読切作品「エルダーフォール」と、「きみと一緒に通いたい」、「変女～変な女子高生 甘栗千子～」がカラー付きで登場。さらに、「紫雲寺家の子供たち」最新話も掲載される。
巻頭グラビア 撮影：唐木貴央【小日向ななせさん】
巻末グラビア 撮影：中山雅文【ベルセルク】
巻頭カラー「ベルセルク」（原作：三浦建太郎 漫画：スタジオ我画 監修：森恒二）【エルダーフォール】
カラーつき「エルダーフォール」（原作／水野良 漫画／リバー・スラン）【きみと一緒に通いたい】
カラーつき「きみと一緒に通いたい」（うおやま）【変女～変な女子高生 甘栗千子～】
カラーつき「変女～変な女子高生 甘栗千子～」（此ノ木よしる）【紫雲寺家の子供たち】
「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）