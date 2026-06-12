【「ヤングアニマル」12号】 6月12日 発売 価格：530円

「ヤングアニマル」26年12号

【拡大画像へ】

白泉社は、「ヤングアニマル」12号を6月12日に発売した。価格は530円。

表紙と巻頭グラビアには穂波あみさんが登場。特別付録として、両面クリアファイルがついてくる。また、小日向ななせさんが巻末グラビアに登場する。

巻頭カラーには「ベルセルク」が登場。3号連続掲載の第1弾となる。また、読切作品「エルダーフォール」と、「きみと一緒に通いたい」、「変女～変な女子高生 甘栗千子～」がカラー付きで登場。さらに、「紫雲寺家の子供たち」最新話も掲載される。

【穂波あみさん】

巻頭グラビア 撮影：唐木貴央

【小日向ななせさん】

巻末グラビア 撮影：中山雅文

【ベルセルク】

巻頭カラー「ベルセルク」（原作：三浦建太郎 漫画：スタジオ我画 監修：森恒二）

【エルダーフォール】

カラーつき「エルダーフォール」（原作／水野良 漫画／リバー・スラン）

【きみと一緒に通いたい】

カラーつき「きみと一緒に通いたい」（うおやま）

【変女～変な女子高生 甘栗千子～】

カラーつき「変女～変な女子高生 甘栗千子～」（此ノ木よしる）

【紫雲寺家の子供たち】

「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）