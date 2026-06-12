太洋基礎工業<1758.T>が反発している。１１日の取引終了後に発表した第１四半期（２～４月）単独決算が、売上高３８億９１００万円（前年同期比０．６％増）、営業利益３億３５００万円（同５７．９％増）、純利益２億３６００万円（同５３．５％増）と大幅増益となったことが好感されている。



期首受注残高が過去最高の７０億円強と豊富にあり、工事の順調な進捗に加えて、原価管理や工事竣工時における精算金額の交渉に取り組んだことも奏功した。なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高１４７億円（前期比１.３％増）、営業利益５億８８００万円（同６．７％増）、純利益４億７５００万円（同２．６％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS