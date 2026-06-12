京本大我がちんまり体育座り！子どもたちから“大人気すぎて囲まれた”姿に「きょも馴染んでる」「座り方が子どもたちと同じ（笑）」「子どもに混ざってもかわいい」

【写真＆動画】京本大我が子どもたちから“大人気すぎて囲まれた”姿／『10回切って倒れない木はない』子ども食堂シーン

日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式SNSにて、京本大我（SixTONES）が子どもたちに囲まれるオフショットが公開された。

■「ちゃんと本番が始まる時は静かにね」と“シー”ポーズする姿も

ドラマで京本は医師・山城拓人役を演じている。

投稿では「子どもたちに大人気すぎて囲まれちゃって、拓人を探せな状態に！笑。ちゃんと本番が始まる時は静かにね」と添えて2枚の写真を公開。

写真には、たくさんの子どもたちに囲まれて、奥のほうで体育座りをしている京本の姿が見える。その様子に、医師で拓人の幼馴染・河瀬桃子役を演じる仁村紗和も振り返ってニッコリ。2枚目では、子どもたちに囲まれるなか、唇に人差し指をあてて“シー”の仕草をしている様子も。

コメント欄には「きょも子どもたちに馴染んでる」「座り方が子どもたちと同じ（笑）」「ちんまり座っている姿が愛おしい」「子どもに混ざってもわからないぐらいかわいい」「シーしてる指が長くて綺麗」などといったファンの声が続々と到着。

SNSには京本や仁村、主人公の青木照／キム・ミンソク役の志尊淳、桃子の姉・河瀬杏子役の入山法子らが登場する第9話の子ども食堂のワンシーンも公開されている。

■京本が子どもたちに囲まれるオフショット

子どもたちに大人気な京本を見て仁村もニッコリ。

■『10回切って倒れない木はない』子ども食堂シーン

京本演じる拓人が子どもたちに食事を盛り付けようとするも「拓人はセンスないからNG」とダメ出しされる場面も。