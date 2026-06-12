プロボクシングの世界2階級制覇王者「バム」ことジェシー・ロドリゲス（米国、26）の陣営が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）との対戦に向け慎重な姿勢を見せた。

6月13日、WBAバンタム級王者に挑戦

米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が、2026年6月11日に報じた。

スーパーフライ級で3団体王座を統一したバムは、13日に米アリゾナ州で、1階級上のWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国、29）に挑戦する。バムにとってバンタム級初戦となる。

バムは、井上の次期挑戦者の有力候補に挙がっており、バルガスに勝利すれば対戦が実現する可能性が高い。米メディアによると、27年1月に対戦する計画が浮上しているという。

井上対バム戦が実現すれば、世界的なビッグマッチとなる。ボクシングファンの期待は高まる一方だが、「ボクシングシーン」によると、バムのトレーナー兼マネージャーのロバート・ガルシア氏（51）は、井上戦に関して慎重な考えを示したという。

同メディアの取材に対してガルシア氏は、「118ポンド（バンタム級）での試合さえまだ経験していないのに、122ポンド（スーパーバンタム級）での井上戦のことを考えるわけにはいかない」と語り、こう続けた。

「メディナはバンタム級で最強であり最高の試金石」

「現時点では、あと1試合、バンタム級のタイトルマッチが必要だと思う。9月12日に予定されている興行で、（WBO世界バンタム級王者）クリスチャン・メディナ（メキシコ、26）と試合することが、井上戦に向けた準備を確実なものにするだろう。メディナはバンタム級で最強であり、パワーも持っているため、最高の試金石となるだろう」

バムは、フライ級（50.8キロ）とスーパーフライ級（52.1キロ）を制した2階級制覇王者だ。今回、初めてバンタム級（53.5キロ）のリングに上がり、井上と対戦するには、さらに階級を１つ上げなければならない。

スーパーバンタム級（55.3キロ）の井上との対格差は明らかで、陣営もそれを不安視しているようだ。

バムは豊富なアマチュアキャリアを誇り、プロでは23戦全勝（16KO）。世界的に評価が高く、権威と歴史ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンドランキング（階級の垣根を超えた最強ランキング）では、1位の井上に迫る4位にランクしている。