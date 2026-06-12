シリーズ最新作 映画『キングダム 魂の決戦』の7月17日（金）公開を記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、7月10日（金）から2週連続で「キングダム」シリーズを放送！

1週目の7月10日（金）よる9時〜11時9分は、2019年公開の第1作『キングダム』のスペシャルエディション。原泰久の大ヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現。日本映画の常識を打ち破るスケールと、主役級の俳優が大集結した超豪華な出演者陣で大きな話題を呼び、その年の邦画実写作品No.1ヒットを記録した作品。

中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になる夢を抱く戦災孤児の少年・信（しん）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（えいせい）の活躍を描き、これまで公開された4作での通算興行収入245億円を突破する空前のメガヒットシリーズの原点。監督は『GANTZ』や『図書館戦争』、『アイアムアヒーロー』の佐藤信介。

最新作公開当日の7月17日（金）よる9時〜11時24分には、第3作『キングダム 運命の炎』（2023年）と第4作『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）を中心に、佐藤監督監修のもとに新たに再構築した、「金曜ロードショー」オリジナルの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』を“最新作公開記念SP”として放送。

伝説の大将軍・王騎によって名付けられた「飛信隊」を率いる主人公・信が、王騎の背中を見つめながら、戦いを通じて成長していく姿に焦点が当てられ、最新作『魂の決戦』へ繋がるストーリーが描かれる。配信では見る事ができない「金曜ロードショー」だけの特別版なので、お見逃しなく！

【作品情報】

▼映画『キングダム』スペシャルエディション

◆原作：原 泰久『キングダム』（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

◆監督：佐藤信介 ◆脚本：黒岩 勉、佐藤信介、原 泰久

◆主題歌：ONE OK ROCK「Wasted Nights」

◆出演：山粼賢人、吉沢 亮、長澤まさみ、橋本環奈、本郷奏多、満島真之介、阿部進之介、深水元基、六平直政、郄嶋政宏、要 潤、橋本じゅん、坂口 拓、宇梶剛士、加藤雅也、石橋蓮司、大沢たかお

◆ストーリー

紀元前245年、春秋戦国時代、中華・西方の国「秦」。戦災孤児の少年・信（山粼賢人）と漂（吉沢亮）はいつか天下の大将軍になることを夢見て日々剣術の鍛錬を積んでいた。ある日、漂は王都の大臣である昌文君によって召し上げられ王宮へ。信と漂の二人は別の道を歩むことになる……。

王宮では王弟・成蟜（本郷奏多）による、クーデターが勃発。戦いの最中、漂は致命傷を負いながらも、信のいる納屋にたどり着く。「今すぐそこに行け…」血まみれの手で握りしめていた地図を信に託し、漂は息絶える。信は漂が携えていた剣とその地図とともに走り出した。地図が示す小屋にたどり着いた信の目に飛び込んできたのは、静かにたたずむ漂の姿だった!? 死んだはずの漂がなぜ―。それは漂と瓜二つの秦王・嬴政（吉沢亮）だった…

▼今夜限りの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SP

◆原作：原 泰久『キングダム』（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

◆監督：佐藤信介 ◆脚本：黒岩 勉、原 泰久 ◆音楽：やまだ豊

◆出演：山粼賢人、吉沢 亮、橋本環奈、清野菜名、杏、山田裕貴、新木優子、吉川晃司、郄嶋政宏、要 潤、加藤雅也、山本耕史、草刈正雄、長澤まさみ、玉木 宏、佐藤浩市、小栗 旬、大沢たかお 他

◆ストーリー

500年にわたり、七つの国が争い続ける中国春秋戦国時代。戦災孤児として育った信（山粼賢人）は、亡き親友と瓜二つの秦の国王・嬴政（吉沢亮）と出会う。運命に導かれるように若き王と共に中華統一を目指すことになった信は、仲間とともに「天下の大将軍になる」という夢に向けて突き進んでいた。そんな彼らを脅威が襲う。秦国に積年の恨みを抱く隣国・趙の大軍勢が、突如、秦への侵攻を開始。残忍な趙軍に対抗すべく、嬴政は、長らく戦から離れていた伝説の大将軍・王騎（大沢たかお）を総大将に任命する。決戦の地は馬陽。これは奇しくも王騎にとって因縁の地だった…。100人の兵士を率いる隊長になった信に、王騎は『飛信隊』という名を授け、彼らに2万の軍勢を率いる敵将を討てという無謀な特殊任務を言い渡す。

＜馬陽の戦い＞で、敵将を討った信と仲間たちの前に突如として現れた、その存在が隠されていた趙国の総大将・龐煖（吉川晃司）。自らを＜武神＞と名乗る龐煖の圧倒的な力の前に、次々と命を落としていく飛信隊の仲間たち。一方で戦局を見守っていた王騎は、趙に潜むもう一人の化け物の存在を感じ取っていた。龐煖の背後で静かにそびえる軍師・李牧（小栗旬）の正体とは？王騎と龐煖はなぜ馬陽の地に導かれたのか？？今、因縁が絡み合う馬陽の地で忘れられない戦いが始まる―。

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp