ミッドシップマシン！

これまでのモーターショーでは、個性あふれるコンセプトカーが数多く披露されてきました。そのなかでも、2012年のジュネーブモーターショーで公開されたインフィニティ「エマージ・イー（以下、エマージe）」は、ひときわ強い存在感を放った一台でした。どのような特徴を備えていたのでしょうか。

エマージeは、英国の日産テクニカルセンター・ヨーロッパを中心に開発され、ロータスの協力も得て誕生したモデルです。

【画像】超カッコイイ！ 日産の「ちいさな“MR”スポーツカー」を画像で見る（69枚）

日本車の信頼性と欧州スポーツカーのハンドリングを融合させるという、挑戦的なプロジェクトでした。

こうした開発思想のもと、インフィニティとして初めてミッドシップレイアウトを採用したスポーツモデルとして企画され、電動化技術と高性能を組み合わせたレンジエクステンダー（航続距離延長装置）付きEV（電気自動車）として姿を現しました。

持続可能な高性能車の提案をテーマに掲げ、将来の方向性を示す実走可能なプロトタイプとして仕上げられた点も特徴です。

ボディサイズは全長4464mm×全幅1954mm×全高1219mmと低くワイドなプロポーションで、流麗なシルエットが印象的です。

ミッドシップ特有の低いノーズと長いリアデッキがスタンスを引き締め、ダブルアーチグリルやクレセントカットなど、空力を意識した造形も随所に盛り込まれています。

インテリアはドライバー中心のコクピット構成で、カーボンファイバーを大胆に見せるデザインにレザーやアルカンターラを組み合わせ、先進性と上質感を両立させています。

パワートレインはツインモーターEVにレンジエクステンダーを組み合わせ、後輪を2基のモーターで駆動。

最高出力300kW（約402HP）、最大トルク1000Nm、0-60マイル（約96km／h）加速4.0秒という高い性能を発揮しました。

EV走行は約48km、併用時は約480kmの航続距離を確保し、発電用エンジンにはロータス製1.2リッター直列3気筒が採用されています。

その完成度は早くから注目され、2012年の「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」ではF1ドライバーのマーク・ウェバー氏がヒルクライムコースを走行したことでも話題となりました。

美しいスタイリングは「歴代インフィニティで最も美しい」と称されることもありました。

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ユーザーからは「最高に美しい一台」「今見ても古さを感じない」「市販化してほしかった」といった声が多く寄せられています。

市販化こそ実現しなかったものの、そのデザインや思想は後の「Q50（スカイライン）」や「Q60」に受け継がれています。

エマージeは、インフィニティが描いた未来のスポーツカー像を象徴する存在として、今も多くのファンの記憶に残り続けています。