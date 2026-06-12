日向坂46三期生、多幸感あふれる内容で『EX大衆』表紙＆巻頭に登場 山口陽世から3人へのメッセージも
日向坂46三期生・上村ひなの、高橋未来虹（※高＝はしご高）、森本茉莉、山口陽世が15日発売の『EX大衆』7月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。
【写真】日向坂46三期生がおそろいのTシャツで「3」ポーズ
8月5日のZepp Osaka Baysideを皮切りに全7公演の東名阪ツアーを控える日向坂46三期生。大好評だった『EX大衆』2024年10月号以来となる日向坂46 三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表紙も三期生4人で、まさに三期生スペシャル号となっている。
今回も4人の絆、仲の良さがそのまま感じられるような内容に。「3」のついたおそろいのTシャツを着た4人が遊ぶ、楽しむ、はしゃぐ。リゾート地を探索したり、野球や卓球をしたり、部屋でカードゲームをしたり、さらに各メンバーの個性を生かした“あること”も…。読んでいるだけで思わず笑みがこぼれるような多幸感あふれる内容となっている。
さらに10000字を超えるドキュメントでは、8月23日の卒業セレモニーでグループを卒業する山口への想いや三期生LIVEが実現したことへのファンへの感謝、これからのことなどを三期生年表とともに掲載。最後には山口から3人へのメッセージも。笑いあり、涙あり、たっぷり愛ありの三期生らしい内容となった。表紙に打たれた「#日向三期_ラブフォーエバー」のように、永久保存版の1冊となった。
同号では日向坂46 五期生・松尾桜も登場。撮りおろしグラビア＆インタビューも掲載している。さらに、山下葉瑠花ソロインタビュー、大野愛実×坂井新奈の対談など、今夏さらに飛翔する日向坂46の40ページ大特集号になった。
【写真】日向坂46三期生がおそろいのTシャツで「3」ポーズ
8月5日のZepp Osaka Baysideを皮切りに全7公演の東名阪ツアーを控える日向坂46三期生。大好評だった『EX大衆』2024年10月号以来となる日向坂46 三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表紙も三期生4人で、まさに三期生スペシャル号となっている。
さらに10000字を超えるドキュメントでは、8月23日の卒業セレモニーでグループを卒業する山口への想いや三期生LIVEが実現したことへのファンへの感謝、これからのことなどを三期生年表とともに掲載。最後には山口から3人へのメッセージも。笑いあり、涙あり、たっぷり愛ありの三期生らしい内容となった。表紙に打たれた「#日向三期_ラブフォーエバー」のように、永久保存版の1冊となった。
同号では日向坂46 五期生・松尾桜も登場。撮りおろしグラビア＆インタビューも掲載している。さらに、山下葉瑠花ソロインタビュー、大野愛実×坂井新奈の対談など、今夏さらに飛翔する日向坂46の40ページ大特集号になった。