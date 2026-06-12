サッカーW杯開幕、世界的スポーツイベントの経済効果は？―中国メディア

世界中が注目するビッグスポーツイベントのFIFAワールドカップ（米国、カナダ、メキシコの共同開催）はサッカーファンの情熱をかき立てるだけでなく、多くの国で消費を喚起し、地域経済を活性化させる重要なチャンスでもある。

公表されたデータによると、今大会のカナダの1試合当たりの開催コストは約8200万ドルに上るが、経済学者のペドロ・アントワン氏は「意外な数字ではない」との見方を示す。

アントワン氏によると、国際サッカー連盟（FIFA）はW杯がもたらす経済効果を予測し、開催地で約20億ドルのGDPを生み出すとしている。分かりやすく言えば、GDPの増加分は主に二つの部分から生まれ、一つはW杯により賃金が上昇してもたらされる収入、もう一つは各種の運営企業がW杯から得る利益だ。開催には多額の資金が必要だが、経済的なリターンがあるという。

FIFAと世界貿易機関（WTO）が共同で発表した報告書によると、今回のW杯は世界全体で約801億ドルの経済効果を生み出す見込みだ。開催国では、これほど巨額の数字は最終的に観光客の実際の消費となって現れ、観光、飲食、交通、小売などの産業を通じて現地経済に還元されるだろう。

アントワン氏は「W杯を開催することで得られるのは経済効果だけではない」と指摘する。「政府の財政支出の用途はもともと多様であり、一部の資金はインフラ建設の高度化、社会の生産効率の向上に充てられる。また、一部は医療をはじめとする公共サービスに投入され、公園やレジャー施設の建設・改修に利用されて生活の質（QOL）向上に直接つながる部分もある。ソフトパワーという側面で考えると、W杯開催により国民の誇りを高めることになり、その価値は決して軽視できないものだ」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）