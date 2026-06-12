宿題中の娘さんにタッチする猫ちゃん。その健気で可愛らしい様子が注目を集めています。話題の動画の再生回数は40万回を超え「きっと早く遊ぼって思っていますな」「可愛い家庭教師ですね」「ちゃんと待ってて偉い」といったコメントが集まっています。

【動画：宿題中の女の子にかまってほしい猫→肩をトントンと叩いて…たまらなく可愛い『健気な様子』】

かまってほしい「トントン」

TikTokアカウント「Mint CLUB」に投稿されたのは、娘さんを待つ猫ちゃんの姿です。宿題をしている投稿者さんの娘さんを、ソファに座る猫の「ミント」くんがじっと見つめていたそうです。ミントくんが、後ろから娘さんの肩をトントンと叩くと振り向いてもらえましたが、ミントくんはじっとしたままだったといいます。

哀愁漂う座り姿

娘さんが再び宿題を始めると、またミントくんが「ねぇねぇ」と肩をタッチしたそうです。ミントくんは娘さんにかまってもらいたいようです。ですが、宿題が終わるまで待つしかありません。お座りして待ち続けたミントくんですが、しばらくするとソファに寄りかかり人間のように座っていたのだとか。座り方や表情からミントくんの気持ちが伝わってきます。

我慢の限界

その後の様子も投稿されていました。待ちくたびれたミントくんは、再び娘さんにタッチして振り向いてもらおうとしていたそうです。もう我慢できなくなってしまったのか、娘さんの服のワッペンをがぶっとしてしまったのだそう。

申し訳なさそうな、退屈そうな表情でいるミントくんを見て、娘さんは思わず笑ってしまったといいます。このあと、娘さんになでてもらえたそうです。なんとも微笑ましい、ふたりの日常の一コマでした。

投稿には「遊んでってしてもじーって待ってるのかわいい」「待ちくたびれた時のポーズが可愛ええ」「お互い｢ビクぅ！｣ってなったの好き笑」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「Mint CLUB」では、ミントくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Mint CLUB」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。