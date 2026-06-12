中島健人「MAJ2026」レッドカーペット公式インタビュアー就任 授賞式直前のアーティストに直撃取材
【モデルプレス＝2026/06/12】国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では6月13日18時より、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。中島健人がレッドカーペット公式インタビュアーを担当することが決定した。
【写真】「MAJ2026」出演豪華アーティスト
Grand Ceremonyを彩るレッドカーペットの模様をNHK BSで生放送する「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ」の公式インタビュアーに、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アンバサダーの中島が就任。授賞式直前の中継では、レッドカーペットに続々登場するアーティストたちに、直撃インタビューを実施。番組の進行はNHKの杉浦友紀アナウンサーが務める。
東京のスタジオには、2025年に引き続き、ヒコロヒーや音楽ジャーナリストの柴那典氏が参加。NHK BSで放送されるレッドカーペット中継では、ニューヨークがレポーターとして参加し、レッドカーペットを盛り上げる。（modelpress編集部）
放送：NHK BS・NHK BSプレミアム 4K
放送日時：6月13日（土）午後6：00〜7：30
出演者：
・公式インタビュアー：中島健人
・レッドカーペット中継：ニューヨーク
・スタジオゲスト：柴那典氏、ヒコロヒー※50音順
・スタジオMC：杉浦友紀アナウンサー
【テレビ放送予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony
6月13日（土）午後1：00〜4：00（東京MX）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6：00〜7：30（NHK BS／NHK BSプレミアム 4K）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7：30〜8：55（NHK総合／NHK BSプレミアム 4K）
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9：30〜10：50（NHK総合／NHK BSプレミアム 4K）
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
【YouTubeライブ配信予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]
6月13日（土）13：00 配信スタート（予定）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]
6月13日（土）19：30 配信スタート（予定）
【Leminoライブ配信予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信
6月13日（土）午後1：00〜
※後日アーカイブ配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信
6月13日（土）午後7：30〜
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMAライブ配信予定】
6月13日（土）午後0：30〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル ※当日のみの特別チャンネル）
【radikoライブ配信予定】
radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』
授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」で完全ライブ配信。
■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony
※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
・開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
・会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
【Not Sponsored 記事】
【写真】「MAJ2026」出演豪華アーティスト
◆中島健人「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」公式インタビュアーに
Grand Ceremonyを彩るレッドカーペットの模様をNHK BSで生放送する「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ」の公式インタビュアーに、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アンバサダーの中島が就任。授賞式直前の中継では、レッドカーペットに続々登場するアーティストたちに、直撃インタビューを実施。番組の進行はNHKの杉浦友紀アナウンサーが務める。
◆MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
放送：NHK BS・NHK BSプレミアム 4K
放送日時：6月13日（土）午後6：00〜7：30
出演者：
・公式インタビュアー：中島健人
・レッドカーペット中継：ニューヨーク
・スタジオゲスト：柴那典氏、ヒコロヒー※50音順
・スタジオMC：杉浦友紀アナウンサー
◆各種放送予定
【テレビ放送予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony
6月13日（土）午後1：00〜4：00（東京MX）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6：00〜7：30（NHK BS／NHK BSプレミアム 4K）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7：30〜8：55（NHK総合／NHK BSプレミアム 4K）
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9：30〜10：50（NHK総合／NHK BSプレミアム 4K）
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
【YouTubeライブ配信予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]
6月13日（土）13：00 配信スタート（予定）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]
6月13日（土）19：30 配信スタート（予定）
【Leminoライブ配信予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信
6月13日（土）午後1：00〜
※後日アーカイブ配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信
6月13日（土）午後7：30〜
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMAライブ配信予定】
6月13日（土）午後0：30〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル ※当日のみの特別チャンネル）
【radikoライブ配信予定】
radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』
授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」で完全ライブ配信。
■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony
※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要
・開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
・会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
【Not Sponsored 記事】