有村架純、金塊をオムツに隠して密輸!? 黒木華＆南沙良と“闇バイト”に挑む『マジカル・シークレット・ツアー』本編映像解禁
俳優の有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、3人がそれぞれ金塊を巧妙に隠していく様子を捉えた本編映像が解禁された。
【動画】有村架純＆黒木華＆南沙良、三者三様“金の隠し方”（本編映像）
本作は、2017年に中部国際空港で発覚した主婦らによる金密輸事件に着想を得た天野千尋監督のオリジナルストーリー。借金を抱えた二児の母・和歌子（有村）、奨学金返済に追われる研究員・清恵（黒木）、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由（南）が、高額報酬につられて“闇バイト”に参加し、金密輸に手を染めていく姿を描く。
金の価格高騰が続く中、その陰で後を絶たないのが金の密輸だ。海外から金を日本へ持ち込む際には、本来、税関への申告と消費税の納付が必要となる。しかし、申告せずに持ち込んだ金を国内で売却すると、本来支払うべき消費税相当額を含めた価格で換金できるため、その差額が不正な利益となる。本作の着想源となった2017年の金密輸事件にもこうした背景がある。
解禁された映像では、シンガポールで金塊を受け取った3人が、それぞれの立場を利用しながら密輸の準備を進める様子が映し出される。
けがをしている清恵は松葉杖の中へ、妊婦の麻由は大きなお腹に見せかけて金塊を隠す。一方、二児の母である和歌子が選んだ隠し場所は、まさかのオムツの中だった。
オムツに金塊を忍ばせる和歌子を見て、「うわ、まじ？ヤバいね！」と驚く麻由と、「賢いな〜」と感心する清恵。それに対し和歌子は、「ダミーと本物（使用済みのおむつ）も混ぜてあるの」と得意げに説明する。
さらに、長男・奏太が大切にしている恐竜のおもちゃの中にも金を隠し、準備は万端。主催者の「集合〜！」という声に急かされながら出国へ向かう。
母親、怪我人、妊婦という、それぞれの属性を逆手に取った大胆な作戦で税関を突破しようとする3人。果たして無事に金塊を持ち込むことはできるのか。
天野監督は、実際の事件を知った際に「主婦が金塊を密輸し、しかも下着に隠していたというニュースに衝撃を受けた」と語っており、本作ではそうした現実をベースに、“普通の女性たち”が犯罪へと足を踏み入れていく過程を描き出す。
また、本作の入場者プレゼントとして、「世界に一つだけの天然砂金が当たる！マジカルゴールデンステッカー」の配布も決定。裏面に、本物の天然砂金（1万5000円相当）が当たるキャンペーンの申し込みリンクが印刷されている。6月19日から21日までの3日間限定で、鑑賞者に配布される。
【動画】有村架純＆黒木華＆南沙良、三者三様“金の隠し方”（本編映像）
本作は、2017年に中部国際空港で発覚した主婦らによる金密輸事件に着想を得た天野千尋監督のオリジナルストーリー。借金を抱えた二児の母・和歌子（有村）、奨学金返済に追われる研究員・清恵（黒木）、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由（南）が、高額報酬につられて“闇バイト”に参加し、金密輸に手を染めていく姿を描く。
解禁された映像では、シンガポールで金塊を受け取った3人が、それぞれの立場を利用しながら密輸の準備を進める様子が映し出される。
けがをしている清恵は松葉杖の中へ、妊婦の麻由は大きなお腹に見せかけて金塊を隠す。一方、二児の母である和歌子が選んだ隠し場所は、まさかのオムツの中だった。
オムツに金塊を忍ばせる和歌子を見て、「うわ、まじ？ヤバいね！」と驚く麻由と、「賢いな〜」と感心する清恵。それに対し和歌子は、「ダミーと本物（使用済みのおむつ）も混ぜてあるの」と得意げに説明する。
さらに、長男・奏太が大切にしている恐竜のおもちゃの中にも金を隠し、準備は万端。主催者の「集合〜！」という声に急かされながら出国へ向かう。
母親、怪我人、妊婦という、それぞれの属性を逆手に取った大胆な作戦で税関を突破しようとする3人。果たして無事に金塊を持ち込むことはできるのか。
天野監督は、実際の事件を知った際に「主婦が金塊を密輸し、しかも下着に隠していたというニュースに衝撃を受けた」と語っており、本作ではそうした現実をベースに、“普通の女性たち”が犯罪へと足を踏み入れていく過程を描き出す。
また、本作の入場者プレゼントとして、「世界に一つだけの天然砂金が当たる！マジカルゴールデンステッカー」の配布も決定。裏面に、本物の天然砂金（1万5000円相当）が当たるキャンペーンの申し込みリンクが印刷されている。6月19日から21日までの3日間限定で、鑑賞者に配布される。