石川遼が2差2位、杉浦悠太は3差5位と日本勢がそろって好発進 / 米男子下部ツアー
＜オキュネットクラシック 初日◇11日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は、第1ラウンドが終了した。
【写真】どんな効果がある？ 石川遼の“独特すぎる”練習法
2人が出場する日本勢がそろって好発進した。石川遼は5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。4アンダーで首位と2打差の2位タイにつけた。杉浦悠太も、7バーディ・4ボギーの「67」で3アンダー。5位タイで上位を追いかける。6アンダーの単独首位にはベン・カー（米国）が立った。石川と同じ2位グループには、2020−21年シーズン日本ツアー賞金王のチャン・キム（米国）も並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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