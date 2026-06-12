Instagramアカウント「ごましお/京都の宿猫」に投稿されたのは、自動給餌器の時間を正確に把握しているかのような猫の姿です。投稿は記事執筆時点で117万回以上視聴され、4.1万件を超える“いいね”を記録。「時計読めてる？」「体内時計がすごい」といった声が寄せられ、大きな反響を呼んでいるようです。

【動画：『自動でご飯が出てくる機械』の前に待機するネコ→２分後…驚くほど『賢い行動』】

ご飯の時間を察知した猫

登場するのは、京都のゲストハウスで暮らす元野良猫の「ごましお」ちゃん。この日も部屋へ入ると、迷いなく自動給餌器の前へ向かっていったそうです。パパさんが「どうしたの？」と声をかけても、気にする様子はなかったといいます。

不思議そうに見守っていると、自動給餌器の時計は「6:58」を表示していたのだとか。ご飯の時間まで、あと2分。ごましおちゃんは、それを理解しているかのように、少し離れたテーブルの下で静かに待機していたそうです。

「時計読めてる？」と思わず驚き

ごましおちゃんの様子を見たパパさんは、「すごいな、まじで！」と驚いていたそう。ママさんも「なんで分かる？」と不思議そうに見守っていたのだとか。ご飯の時間を察知しているような姿に、家族も感心していたといいます。

さらに「どうやってわかってるの？」と話しかけると、ごましおちゃんは瞬きで応えたそうです。その姿にパパさんも「なるほど」と納得した様子だったとか。まるで時計を読んでいるような正確さに、驚きの声が集まっていました。

ついにご飯の時間が到来

その後、「ごまくん、餌ですよ～」という自動給餌器の音声が流れると、ごましおちゃんは勢いよく駆け寄っていったそうです。カリカリフードが落ちる音と同時に食べ始める様子に、パパさんも思わず笑ってしまったのだとか。

待っている間は落ち着いた様子だったごましおちゃんですが、ご飯が出てきた瞬間の素早さには、家族も驚いていたといいます。ご飯の時間を楽しみにしていた気持ちが伝わってくるような場面となっていました。

投稿には「うちの子もご飯前になると待機しています」「猫の腹時計は本当に正確」「お返事みたいな瞬きが可愛い」「賢すぎる」「じっと見つめる姿に笑ってしまった」といったコメントが寄せられています。また、「うちの猫も同じように時間前からソワソワする」といった共感の声も多く、猫たちの正確な“体内時計”に驚く飼い主さんが続出。日常の何気ないワンシーンに癒やされたという反応も広がっているようです。

Instagramアカウント「ごましお/京都の宿猫」では、ゲストハウスで暮らすごましおちゃんの日常を投稿。庭でくつろぐ姿や家族とのやりとりなど、自然体の可愛らしさが人気を集めているそうです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ごましお/京都の宿猫」さま

執筆：わたなべはるこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。