バーニーズマウンテンドッグが見せた驚きの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で172万6000回再生を突破し、「さすがバーニーズwww」「執念を感じます」「必死すぎる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車で出かけようとしたら、超大型犬が『置いていくつもりか！』と抗議して…予想外すぎる『衝撃の光景』】

車で出かけようとしたら…

TikTokアカウント「bani_leon」の投稿主さんは、バーニーズマウンテンドッグの『レオン』くんの日常を紹介しています。

ある日、飼い主さんが車で出かけようとしたときのこと。レオンくんが慌てたように追いかけてきたそうです。運転席の窓の前までやって来ると、後ろ足で立ち上がりながらぴょんぴょんジャンプ。「まさか僕を置いていくつもりじゃないよね？」と抗議しているかのような勢いだったとか。

飼い主さんが車の中にいるのを見つめながら必死にアピールする姿は、とても微笑ましいもの。しかししばらくすると、なぜかレオンくんは突然くるりと向きを変え、その場を離れていったそうです。諦めたのかなと思いきや、実はそうではありませんでした。

豪快すぎる解決策に感嘆！！

レオンくんは少し離れた場所まで移動すると、なんと助走をつけ始めたのです。そして次の瞬間、勢いよく運転席の窓へ向かってダッシュ。そのまま豪快にジャンプし、開いていた窓から車内へダイブしてしまったそうです。

まさかの行動に飼い主さんもびっくり。レオンくんは見事に侵入を成功させ、「これで一緒に行ける！」と言わんばかりの満足そうな様子だったとか。置いていかれそうになったら自ら乗り込むという、なんとも大胆な解決方法。バーニーズマウンテンドッグらしい豪快さと愛らしさが詰まった光景に、多くの人が笑顔になったのでした。

この投稿には「お留守番は嫌なんですねw」「車の傷も許せる可愛さ」「ちゃんと助走つけるの草」など沢山の反響がありました。

ドライブの終了も一仕事！？

実はレオンくん、大のドライブ好き。そのため車に乗るのは大歓迎ですが、降りるとなると話は別。目的地に着いても「まだ帰りたくない！」と言わんばかりに車内へ居座ってしまうのだとか。

飼い主さんがリードを引いても、顔をくしゃくしゃにしながら全力で踏ん張り抵抗。なかなか動こうとしないそうです。あまりの頑固さに、最後は飼い主さんの方が根負けすることもあるとか。そんな攻防の末、レオンくんは「あー疲れた」と言いたげな表情を浮かべるそうで、その自由奔放さに思わず笑ってしまいます♪

TikTokアカウント「bani_leon」には、レオンくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bani_leon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。