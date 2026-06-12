幼稚園児にお医者さんごっこでされるがままのワンちゃん「こんなに無抵抗な犬見たことないwww」「患者様もさすがの名演技」
リビングで横たわるフレンチブルドッグのぼんぼんくん。そのぼんぼんくんを相手に、お医者さんごっこを始める幼稚園児の娘さん（6歳）。包帯を巻かれたり、注射を打たれたり、歯を抜かれたりと、無心でごっこ遊びに付き合うぼんぼんくんの様子を収めた動画が、58.6万回再生を超える反響を呼んだ。「こんなに無抵抗な犬見たことないwww」「腹を切られるは、歯を抜かれるは…」「ま、麻酔なしで手術！？」などと、コメントが寄せられた。動画を撮ったときの状況や、娘さんとぽんぽんくんの普段の様子などについて、お母さんに話を聞いた。
【動画カット】微動だにせず…幼稚園児にされたい放題のぼんぼんくん
◆包帯を巻かれてされるがままに…6歳娘のお医者さんごっこに付き合うフレンチブルドッグ
――ぼんぼんくんと娘さんがお医者さんごっこをする様子が、「童ちゃん完璧な手際、患者様もさすがの名演技」「娘ちゃんのこと信頼しきってる」「最高の相棒ですね」などと話題になりました。動画を撮影したときの状況について教えてください。
「家事を終えてリビングに戻ると、娘がぼんぼんの腕に包帯を巻いていて、周りにはおもちゃのお医者さんグッズが…。ちょっと面白そうな予感がしたので、カメラを回しました」
――娘さんは、普段からお医者さんごっこをしているのでしょうか？
「娘はこの動画を撮った2日前まで、急性胃腸炎で3日ほど入院していました。看護師さんや先生の動きを覚えていたんでしょうね。お医者さんになりきって、自分がされたことを、ぼんぼん相手にして遊んでいました」
――娘さんにされるがままのぽんぽんくんの姿が、とても可愛らしかったです。ぼんぼんくんと娘さんの関係性は？
「お医者さんごっこをしていたのは、3姉妹の末っ子です。ぼんぼんは、ライバルでもあり、遊び相手でもある関係です。普段は2人でぬいぐるみの奪い合いをしたり、1つのヨギボーでお昼寝したりしています」
――公園から家に帰る途中、ぽんぽんくんがその場から動かなくなり、仕方なく公園に戻ろうとすると、元気よく走り出す動画もありました。散歩をすると、いつもあのような感じなのでしょうか？
「ぼんぼんは自分の行きたい方向に行けないと、必ず寝転がって抵抗します。分かれ道や公園の前でよく寝転がっているので、道行く人に笑われます」
◆触れ合うことで浄化されて癒しを与えてくれる存在「我が家のセラピードッグです」
――ぼんぼんくんの性格を教えてください。
「性格はおおらかな頑固者。基本的に1日中寝ているので、イタズラをしようが何をしようが、無抵抗でぐにゃぐにゃしています。ただ、自分の意志をちゃんと持っているので、気に食わないことには従わないし、脱力で抵抗します。この脱力が可愛いんですけどね」
――お子さんと動物たちと生活する中で、大切にしていることや幸せを感じる瞬間を教えてください。
「家族全員、家に帰るとまずはぼんぼんのところへ行きます。『ぼんちゃん、ただいま〜！』と声をかけます。日々の忙しさや疲れが、ぼんぼんと触れ合うことで浄化されるんです。我が家のセラピードッグです。Instagramのフォロワーさんもぼんぼんに癒しを求めて見てくださる方が多く、みんなの“脱力犬”として愛されています」
◆包帯を巻かれてされるがままに…6歳娘のお医者さんごっこに付き合うフレンチブルドッグ
――ぼんぼんくんと娘さんがお医者さんごっこをする様子が、「童ちゃん完璧な手際、患者様もさすがの名演技」「娘ちゃんのこと信頼しきってる」「最高の相棒ですね」などと話題になりました。動画を撮影したときの状況について教えてください。
「家事を終えてリビングに戻ると、娘がぼんぼんの腕に包帯を巻いていて、周りにはおもちゃのお医者さんグッズが…。ちょっと面白そうな予感がしたので、カメラを回しました」
――娘さんは、普段からお医者さんごっこをしているのでしょうか？
「娘はこの動画を撮った2日前まで、急性胃腸炎で3日ほど入院していました。看護師さんや先生の動きを覚えていたんでしょうね。お医者さんになりきって、自分がされたことを、ぼんぼん相手にして遊んでいました」
――娘さんにされるがままのぽんぽんくんの姿が、とても可愛らしかったです。ぼんぼんくんと娘さんの関係性は？
「お医者さんごっこをしていたのは、3姉妹の末っ子です。ぼんぼんは、ライバルでもあり、遊び相手でもある関係です。普段は2人でぬいぐるみの奪い合いをしたり、1つのヨギボーでお昼寝したりしています」
――公園から家に帰る途中、ぽんぽんくんがその場から動かなくなり、仕方なく公園に戻ろうとすると、元気よく走り出す動画もありました。散歩をすると、いつもあのような感じなのでしょうか？
「ぼんぼんは自分の行きたい方向に行けないと、必ず寝転がって抵抗します。分かれ道や公園の前でよく寝転がっているので、道行く人に笑われます」
◆触れ合うことで浄化されて癒しを与えてくれる存在「我が家のセラピードッグです」
――ぼんぼんくんの性格を教えてください。
「性格はおおらかな頑固者。基本的に1日中寝ているので、イタズラをしようが何をしようが、無抵抗でぐにゃぐにゃしています。ただ、自分の意志をちゃんと持っているので、気に食わないことには従わないし、脱力で抵抗します。この脱力が可愛いんですけどね」
――お子さんと動物たちと生活する中で、大切にしていることや幸せを感じる瞬間を教えてください。
「家族全員、家に帰るとまずはぼんぼんのところへ行きます。『ぼんちゃん、ただいま〜！』と声をかけます。日々の忙しさや疲れが、ぼんぼんと触れ合うことで浄化されるんです。我が家のセラピードッグです。Instagramのフォロワーさんもぼんぼんに癒しを求めて見てくださる方が多く、みんなの“脱力犬”として愛されています」