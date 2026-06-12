「ファーム・西地区、広島５−１阪神」（１１日、由宇球場）

首脳陣の思いが込められた打順で、再出発のＨランプをともした。「４番・遊撃」でスタメン起用された阪神・小幡が２軍降格後初安打。「次につながるというよりは、つなげないといけない」と、覚悟がにじむ表情で言い切った。

４点を追う八回１死一、二塁。反撃ムードが高まる中で“４番”が打席に立った。フルカウントからの６球目、「タイミングがしっかり取れた」と、振り抜いたバットから快音が響いた。中前にきれいにはじき返す一打で、好機をさらに拡大。得点には結びつかなかったが、小幡にとっては大きな一本となった。

４日に出場選手登録抹消。ファーム合流後、１４打席目でようやく放った安打だった。４番抜てきは北川２軍打撃チーフコーチの発案。平田２軍監督は「４番じゃないよ、４番目（の打者）」としつつ、「チームを引っ張るぐらいの自覚を持ってもらう意図」と理由を説明した。

小幡は「４番でもいつもと変わりなく」と平常心だったが、安打が残した好感触は手放さない。開幕スタメンから始まった８年目。力強い姿で１軍へ戻るべく、結果を積み重ねる。