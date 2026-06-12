「揃い踏みはアツい」「胸熱」W杯開幕戦に豪華レジェンド集結でファン大興奮！「時代が蘇えってくる」「W杯の醍醐味」

「揃い踏みはアツい」「胸熱」W杯開幕戦に豪華レジェンド集結でファン大興奮！「時代が蘇えってくる」「W杯の醍醐味」