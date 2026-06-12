「揃い踏みはアツい」「胸熱」W杯開幕戦に豪華レジェンド集結でファン大興奮！「時代が蘇えってくる」「W杯の醍醐味」
現地６月11日、北中米ワールドカップが開幕。メキシコシティー・スタジアムでのオープニングマッチで、開催国のメキシコが南アフリカと対戦している。
開始９分、今大会のファーストゴールが生まれる。先制したのはメキシコ。敵陣でこぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスが右足を一閃。鋭いシュートを突き刺した。試合は１−０でハーフタイムに入った。
そんななか、前半には『DAZN』の中継映像で、元イタリア代表のロベルト・バッジョや元ブラジル代表のカフー、ロベルト・カルロス、元スペイン代表のダビド・シルバ、カルレス・プジョルらがスタジアムで観戦する様子が抜かれた。
豪華レジェンドたちの姿にSNS上で「W杯の醍醐味」「往年の名プレーヤーたち！懐かしい」「早起きしたかいがある」「揃い踏みはアツい」「時代が蘇えってくる」「胸熱」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バッジョ、ロベカル、プジョル…レジェンドたちがW杯開幕戦を観戦！
開始９分、今大会のファーストゴールが生まれる。先制したのはメキシコ。敵陣でこぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスが右足を一閃。鋭いシュートを突き刺した。試合は１−０でハーフタイムに入った。
そんななか、前半には『DAZN』の中継映像で、元イタリア代表のロベルト・バッジョや元ブラジル代表のカフー、ロベルト・カルロス、元スペイン代表のダビド・シルバ、カルレス・プジョルらがスタジアムで観戦する様子が抜かれた。
豪華レジェンドたちの姿にSNS上で「W杯の醍醐味」「往年の名プレーヤーたち！懐かしい」「早起きしたかいがある」「揃い踏みはアツい」「時代が蘇えってくる」「胸熱」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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