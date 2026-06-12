ミセス藤澤涼架「リブート」名シーン再現 共演者が「CEREMONY」プレゼンターで登場【10日公演ライブレポ】
【モデルプレス＝2026/06/12】6月10〜11日、Kアリーナ横浜にてファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が開催。1日目のプレゼンターとしてお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が登場し、TBS日曜劇場「リブート」（2026年）で共演したMrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架との絡みに、ファンの歓声が沸き起こった。
【写真】ミセス「オズの魔法使い」モチーフ衣装でパフォーマンス
MCを務める中条あやみの呼び込みで塚地が登場すると、会場からはどよめきの声が上がった。ステージに上がった塚地は、「どうも、Mrs. GREEN APPLEのりょうちゃん（藤澤）にドラマ『リブート』でこめかみに銃を突きつけられたドランクドラゴンの塚地です」とユーモアたっぷりに自己紹介。すると藤澤もステージに姿を見せ、劇中の印象的なシーンを再現した。思わぬコラボレーションに会場は大きな歓声に包まれた。
さらに塚地は「殺されかけましたけど、なんとか生還しております」とジョークを交えてコメントし、会場の笑いを誘っていた。同シーンは、藤澤演じる裏組織での汚れ仕事を担う霧矢直斗が塚地演じる裏組織の幹部・菊池瑛介に銃口を向け、「こいつも埋めときますか！」と言い放つ『リブート』最終話の印象的な場面。放送直後、藤澤の狂気的な演技が話題を呼んだ。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日にはAI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHERがゲストとして登場した。（modelpress編集部）
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◆藤澤涼架「リブート」名シーン表現
MCを務める中条あやみの呼び込みで塚地が登場すると、会場からはどよめきの声が上がった。ステージに上がった塚地は、「どうも、Mrs. GREEN APPLEのりょうちゃん（藤澤）にドラマ『リブート』でこめかみに銃を突きつけられたドランクドラゴンの塚地です」とユーモアたっぷりに自己紹介。すると藤澤もステージに姿を見せ、劇中の印象的なシーンを再現した。思わぬコラボレーションに会場は大きな歓声に包まれた。
さらに塚地は「殺されかけましたけど、なんとか生還しております」とジョークを交えてコメントし、会場の笑いを誘っていた。同シーンは、藤澤演じる裏組織での汚れ仕事を担う霧矢直斗が塚地演じる裏組織の幹部・菊池瑛介に銃口を向け、「こいつも埋めときますか！」と言い放つ『リブート』最終話の印象的な場面。放送直後、藤澤の狂気的な演技が話題を呼んだ。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」開催
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日にはAI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHERがゲストとして登場した。（modelpress編集部）
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