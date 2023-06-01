漫画家のやくみつるが番組内で自宅を公開し、玄関からあふれる膨大なコレクションにスタッフやMCが驚愕する場面があった。

【映像】「玄関からすごい」やくみつるの自宅に潜入

6月11日に放送された『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画にやくみつるが登場した。毒舌コメンテーターとして世間に周知されているが、もう1つの顔が“珍品コレクター”。有名人のタバコの吸い殻や世界各国のトイレットペーパーなど、用途不明な珍品を収集している。

今回、そんなやくみつるの珍品コレクションをこじうりしてもらうべく、番組スタッフが自宅を訪問した。ドアが開いて玄関に一歩足を踏み入れると、壁や棚を埋め尽くす大量のアイテムが視界に飛び込んでくる。その異様な光景に、スタッフは思わず「ちょっと待ってください。玄関からすごいんですけど」と圧倒され、スタジオMCの小島瑠璃子も「こんなんなの？すごい…！」と驚きの声をあげる。

さらに奥の部屋へと案内されると、床から天井までさまざまなアイテムが並んでいる。これを見たスタッフは「すご過ぎませんか」と再度驚愕し、やくみつるは自身にしか集め得ないコレクションの数々を披露していくのだった。