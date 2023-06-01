【ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 実施期間：6月12日から約4週間

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を6月12日から約4週間販売する。第1弾から第3弾まで実施し、第1弾は6月12日から18日、第2弾は6月19日から25日、第3弾は6月26日から。

今回販売するおもちゃは立体フィギュア。第1弾ではマリオ、ヨッシー、カエルルイージ、クッパJr.、ロゼッタ、キャサリンで、第2弾はキノピオ、ピーチ姫、クッパ、ファイアマリオ、ワンダークッパJr.、チコ。第3弾は全12種全てから1つを選べる。

また「ほんのハッピーセット」としてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を同期間で販売する。各種ハッピーセットのおもちゃの箱などに記載するQRコードから特設サイトへアクセスすると、マリオたちと映画の世界を楽しめるコンテンツにアクセスできる。

マリオ

ヨッシー

カエルルイージ

クッパJr.

ロゼッタ

キャサリン

【第2弾（6月19日～25日）】

キノピオ

ピーチ

クッパ

ファイアマリオ

ワンダークッパJr.

チコ

(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.