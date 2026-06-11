神田うの、冷凍ストック使った手作り弁当披露「忙しい朝に助かる」「野菜多めで健康的」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの神田うのが6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】51歳美人タレント「忙しい朝に助かる」冷凍ストックのハンバーグ使用した弁当
神田は「おはようございます 今日は冷凍ストックのハンバーグ」と記し、完成した弁当を撮影した動画を投稿。「緑はほうれん草のシラス胡麻和えとブロッコリー」と説明し、ソースが絡んだハンバーグ、卵焼き、ミニトマト、白ごはんなどを丁寧に盛り付けた食欲をそそる弁当を披露している。弁当箱の隣には、ぶどうなどのフルーツも用意されており、より華やかな見た目に。最後に「今日も良い1日をお過ごし下さいませ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「忙しい朝に助かる」「野菜多めで健康的」「フルーツが豪華」「真似したい」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「忙しい朝に助かる」冷凍ストックのハンバーグ使用した弁当
◆神田うの、冷凍ストック使った手作り弁当披露
神田は「おはようございます 今日は冷凍ストックのハンバーグ」と記し、完成した弁当を撮影した動画を投稿。「緑はほうれん草のシラス胡麻和えとブロッコリー」と説明し、ソースが絡んだハンバーグ、卵焼き、ミニトマト、白ごはんなどを丁寧に盛り付けた食欲をそそる弁当を披露している。弁当箱の隣には、ぶどうなどのフルーツも用意されており、より華やかな見た目に。最後に「今日も良い1日をお過ごし下さいませ」とつづっている。
◆神田うのの投稿に「忙しい朝に助かる」の声
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「忙しい朝に助かる」「野菜多めで健康的」「フルーツが豪華」「真似したい」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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